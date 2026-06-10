Eldor Shomurodov: “Biz tüm Özbekistan adına oynuyoruz” (video)

Özbekistan milli takım kaptanı ve liderlerinden biri olan Eldor Shomurodov, Dünya Kupası öncesindeki duygularını, takım içindeki atmosferi ve taraftarlardan beklenen desteği değerlendirdi.

Milli takımımız tarihinde ilk kez dünya kupası finallerine katılmanın eşiğinde. Bu, sadece futbolcular için değil, tüm ülke için yıllardır beklenen büyük bir olay. Bu nedenle takım içindeki psikolojik durum, hazırlık süreci ve oyuncuların morali taraftarlar için büyük önem taşıyor.

Eldor Shomurodov, takımın şu anda moralinin yüksek olduğunu ve büyük turnuvaya hazır olduklarını belirtti. Kaptan, futbolcuların duygularının yoğun olduğunu ve uzun süredir beklenen anların gelmesinden dolayı herkesin mutlu olduğunu ifade etti.

“Her şey harika gidiyor, duygularımız da yerinde. Hepimiz bunun için mutluyuz. Nihayet uzun zamandır beklenen anlar geldi. Milli takımımız Dünya Kupası'na hazır!” dedi Shomurodov.

Bu sözler, milli takım içindeki güveni ve yüksek morali gösteriyor. İlk kez Dünya Kupası'na katılmak futbolcular için büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda büyük bir gurur kaynağı. Özellikle Eldor gibi tecrübeli bir oyuncu için bu turnuva, kariyerinin en önemli aşamalarından biri olacak.

Shomurodov, takımın Amerika'daki saat dilimine de oldukça alıştığını vurguladı. Ona göre, New York'ta gerçekleştirilen 10 günlük antrenmanlar, futbolcuların yeni koşullara uyum sağlamasına yardımcı oldu.

“Amerika saatlerine oldukça alıştık, New York'taki 10 günlük kampımız bize çok yardımcı oldu” dedi milli takım kaptanı.

Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda saha içi hazırlığın yanı sıra iklim, saat farkı, yol yorgunluğu ve günlük rutine uyum sağlamak da büyük önem taşıyor. Bu açıdan milli takımın ABD'ye erken gidip antrenmanlara devam etmesi önemli bir faktör olabilir.

Eldor Shomurodov, Dünya Kupası'na katılmanın kendisi için her şeyden önce büyük bir gurur olduğunu söyledi. Bunun sadece kişisel bir başarı değil, tüm takım ve ülke için tarihi bir olay olduğunu özellikle vurguladı.

“Her şeyden önce bu büyük bir gurur. Sadece benim için değil, tüm futbolcular için de öyle. Biz sadece bir takım adına değil, tüm Özbekistan adına katılıyoruz. Dediğim gibi, bu uzun zamandır beklenen bir hayaldi” dedi Shomurodov.

Bu sözler her Özbek taraftar için çok etkileyici. Çünkü milli takım Dünya Kupası'nda sahaya çıktığında, sadece 11 futbolcudan oluşan bir takım olmaktan çıkıyor. Tüm ülkenin hayalini, emeğini, güvenini ve gururunu taşıyor.

Özbek futbolcular için bu turnuvadaki her maç tarihi bir öneme sahip olacak. İlk dakika, ilk gol, ilk puan ve her mücadele; bunların hepsi Özbek futbol tarihine yazılacak. Bu yüzden kaptanın “tüm Özbekistan adına katılıyoruz” sözleri çok büyük bir anlam taşıyor.

Shomurodov, taraftarlardan milli takımı desteklemelerini istedi. Futbolcuların sahada tüm güçlerini vereceklerini ve oyunlarıyla halkı mutlu etmeye çalışacaklarını belirtti.

“Elbette bizi desteklemelerini rica ediyoruz. İnşallah oyunumuzla onları mutlu edeceğiz” dedi milli takım kaptanımız.

Taraftar desteği böyle büyük turnuvalarda çok önemlidir. Özellikle Dünya Kupası'na ilk kez katılan bir takım için her güzel söz, her dua ve her güven duygusu güç verir. Futbolcular sahada rakibe karşı oynarken, arkalarında tüm halkın durması gerekir.

Eldor Shomurodov, milli takımın en tecrübeli ve lider oyuncularından biri olarak büyük bir sorumluluk hissediyor. Kaptanlık rolü sadece gol atmak veya pozisyon yaratmakla sınırlı değil. Takım arkadaşlarını motive etmeli, zor anlarda öne çıkmalı ve sahada gerçek bir lider olmalıdır.

Önünde Özbekistan'ı güçlü rakipler bekliyor. Dünya Kupası'nda kolay maç yoktur. Ancak milli takım bu büyük sahneye hayallerle, emekle ve tarihi bir biletle geldi. Şimdi asıl görev, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir.

Shomurodov'un sözlerinden bir şey net bir şekilde anlaşılıyor: Takım bu turnuvaya sadece katılmak için değil, kendini göstermek, savaşmak ve halkını gururlandırmak için gidiyor. Bu ruhu sahada korumak ise en önemli mesele olacak.

Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Özbek futbolunun en büyük hayali gerçekleşiyor. Artık tüm gözler “beyaz kurtlar”ın üzerinde. Eldor Shomurodov liderliğindeki milli takımımız sahaya tüm Özbekistan adına çıkacak. Taraftarlar ise tek bir şey bekliyor: sonuna kadar mücadele, mert bir oyun ve yürekten gelen bir futbol.