Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo için yaş sorun değil

Portekiz milli takımının eski forveti Hugo Almeida, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda hala kilit bir figür olacağına inanıyor. Efsanevi golcü kariyerinin sonuna yaklaşıyor olsa da, deneyimi ve yeteneğinin Selecao için belirleyici olduğu vurgulanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Almeida, 2010 ve 2014 turnuvalarında Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giydi ve onun çalışma disiplinini takdir ediyor. Eski futbolcu, Lusa'ya verdiği demeçte, "Bugün 39, 40 hatta 41 yaşındaki oyuncuların harika fiziksel kondisyonda olduğunu görüyoruz. Ronaldo kendini her zamankinden daha iyi hazırlıyor. Koleksiyonunda eksik olan tek kupa olan Dünya Kupası'nın peşinde" dedi.

Al-Nassr yıldızı, Manchester United veya Real Madrid dönemindeki kadar hızlı olmasa da futbol zekasının hala eşsiz olduğu düşünülüyor. Almeida, taraftarları 20 yaşındaki Ronaldo'yu beklemek yerine, onun şu anki deneyimli ve maç kaderini değiştirebilen seviyesini takdir etmeye çağırdı. Bu tecrübenin, Roberto Martinez'in takımı için grup aşamasında çok faydalı olması bekleniyor.

Ayrıca Almeida, Portekiz'i Fransa, İspanya, Almanya, Brezilya ve son şampiyon Arjantin ile birlikte turnuvanın favorileri arasına koydu. Ona göre, kadro derinliği ve oyuncuların dünyanın en iyi kulüplerinde oynaması, Portekiz'e ilk kez dünya şampiyonu olma fırsatı veriyor.