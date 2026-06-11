Manchester City, Bernardo Silva ve John Stones'un ayrılığını resmen açıkladı

Avrupa futbolunda sezonun sona ermesi ve transfer döneminin açılmasıyla birlikte gerçek bir değişim rüzgarı başladı. Özellikle son yıllarda İngiliz ve dünya futbolunun en güçlü hegemonu olan Manchester City, 2025/2026 sezonu itibarıyla sözleşmesi sona eren birçok kilit oyuncuyla ilgili organizasyonel sorunları kesin olarak çözdü. Bu durum, "City"nin yıllık maaş bütçesinde çok büyük ve gözle görülür bir finansal boşluk yarattı.

İngiltere Premier Ligi'nin (EPL) resmi kayıtlarına göre, kulübün modern tarihinde silinmez izler bırakan ve birçok kupanın kazanılmasında başrol oynayan iki gerçek efsane takımdan tamamen ayrılıyor. Uzmanlara göre bu kayıp, Manchester City'nin iç turnuvalardaki, özellikle İngiltere'deki uzun yıllara dayanan tarihi üstünlüğünün ve hakimiyetinin sona erdiğinin bir işareti olabilir.

Takımdan sadece ana kadrodaki üst düzey ve deneyimli yıldızların değil, aynı zamanda Manchester kulübü sistemindeki en umut verici ve geleceği parlak iki genç yeteneğin de ayrılması bekleniyor. Kulübün yeni sportif direktörü Hugo Viana ve takım yönetimi, sözleşmesi biten tüm oyuncuların gelecek beklentilerini ve taktiksel planlarını detaylıca gözden geçirdi. Nihai karara göre, bu yaz transfer döneminde Etihad Stadyumu'ndan toplam dört futbolcu resmen ayrılacak.

Premier Lig yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Manchester City, 30 Haziran tarihinde mevcut sözleşmesi sona erecek olan Portekizli virtüöz Bernardo Silva ve İngiliz futbolunun en güvenilir savunmacılarından biri olan John Stones ile yollarını ayırmak için gerekli tüm hukuki ve resmi belgeleri EPL merkezine teslim etti. Bu iki yıldız kariyerlerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Ayrıca kulüp akademisinde ve genç takımında profesyonel sözleşmesi bulunmasına rağmen büyük futbolda yer edinmeye çalışan Ezra Carrington ve Ashton Muir de bu yaz Manchester şehriyle vedalaşarak başka kulüplerin yolunu tutacak. Bakalım bu büyük temizlik ve kadro yenilenmesi, Enzo Maresca'nın takımını gelecek sezon nasıl etkileyecek.

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