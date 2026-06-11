ABD, Kanada ve Meksika sahalarında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın heyecan verici maçları öncesinde, milli takımlar ve yıldızları hakkındaki ilginç açıklamalar spor dünyasının odak noktasında. Özellikle, Özbekistan milli takımı ile aynı grupta yer alan ve turnuvanın en tehlikeli takımlarından biri olarak görülen Kolombiya kampından çarpıcı ifadeler yükseldi. Güney Amerikalıların tecrübeli orta sahası ve efsanevi yıldızı James Rodriguez, takım arkadaşı Luis Diaz'ın modern futbolun en prestijli bireysel ödülü olan 'Altın Top' (Ballon d'Or) sahibi olabileceği konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Gazetecilerle yaptığı sohbette James, vatandaşının bugün sergilediği yüksek performansı özellikle vurgulayarak ona olan büyük güvenini ifade etti:

«Diaz yakın gelecekte 'Altın Top'u kazanabilir mi? Neden olmasın? Şahsen benim için o şu anda gezegenin en güçlü ve formda 5 futbolcusundan biri. Sahadaki hızı ve karar verme yeteneği fenomenal seviyede. Eğer mevcut Dünya Kupası'nda başarılı bir yürüyüş yapıp final aşamasına kadar ulaşırsak, Luis bu yüksek ödülü hak ederek kazanabilir», — diye vurguladı James Rodriguez.

Tecrübeli oyun kurucunun bu sözlerinin arkasında çok ciddi temeller ve istatistikler yatıyor. Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Kolombiya milli takımının hücumcu kanat oyuncusu Luis Diaz, tamamlanan 2025/2026 sezonu boyunca kulüp ve milli takım düzeyindeki tüm resmi müsabakalarda toplam 51 maça çıktı ve rakip kaleleri 26 kez havalandırdı. Ayrıca, takım arkadaşlarına 23 gol pası (asist) vererek gerçek bir üretkenlik ve istikrar sembolü haline geldi.

Şüphesiz, bu kadar korkutucu bir formda olan rakip oyuncu, temsilcilerimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hatırlatmak gerekirse, Kolombiya milli takımı, mevcut Dünya Kupası grup aşamasında Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz, Afrika kıtasının dirençli ekibi DR Kongo ve Fabio Cannavaro yönetimindeki sevgili Özbekistan milli takımımıza karşı 'K' grubunda bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

Belirtmek gerekir ki, bilet satışlarında Dünya Kupası rekoru kıran Özbekistan ile Kolombiya arasındaki ilk tarihi karşılaşma 18 Haziran'da Meksika'nın yeşil sahalarında gerçekleşecek. Umuyoruz ki vatandaşlarımız, Luis Diaz gibi tehlikeli yıldızları durdurarak milyonlarca taraftarımıza unutulmaz bir zafer armağan edebilirler!

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