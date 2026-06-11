Teddy Sheringham: Michael Carrick, Manchester United'da Guardiola'nın yolunu tekrarlayacak

·75·Spor
Teddy Sheringham: Michael Carrick, Manchester United'da Guardiola'nın yolunu tekrarlayacak

Manchester United efsanesi Teddy Sheringham, Michael Carrick'in kulübün teknik direktörlüğüne getirilmesini destekledi ve onu Ole Gunnar Solskjaer ile kıyaslayanları eleştirdi. Eski forvet, yeni teknik direktörün Pep Guardiola'nın Barcelona'da elde ettiği tarihi başarıları tekrarlamak için gereken benzersiz taktiksel potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Kulüp yönetimi, geçici teknik direktör olarak başarılı olan Carrick ile Mayıs ayında iki yıllık kalıcı bir sözleşme imzaladı. Ocak ayında Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından takımın başına geçen eski orta saha oyuncusu, 16 maçın 11'ini kazanarak kulübün sonuçlarını kökten değiştirdi. Daha da önemlisi Carrick, Manchester City gibi rakiplere karşı galibiyetler alarak Şampiyonlar Ligi biletini kazandı.

Bazı uzmanlar, Carrick'in atanmasının Solskjaer dönemindeki gibi bir düşüşle sonuçlanacağından endişeli. Ancak Sheringham bu fikirleri reddetti: "Michael Carrick'e iş verilmesi hoşuma gitti. Kısa sürede çok şeyi değiştirdi, oyuncular onun tarzına uyum sağladı. Onu Solskjaer ile kıyaslamak saçmalık. Carrick bu fırsatı kendi emeğiyle hak etti."

Sheringham'a göre Carrick'in teknik direktörlük yolu efsanevi Pep Guardiola ile benzerlik gösteriyor. "Michael'ın Manchester United'daki durumu bana Pep Guardiola'nın Barcelona'ya geldiği zamanı hatırlatıyor. O da beklenmedik bir şekilde gelip büyük işler başarmıştı. Carrick, Middlesbrough kulübünde deneyim kazandı ve artık onu durduramazsınız," diye ekledi eski forvet.

Manchester UnitedMichael CarrickPep Guardiolaİngiltere Premier LigiFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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