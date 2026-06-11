James Rodriguez, Luis Diaz'ın Altın Top'u kazanacağına inanıyor

Kolombiya milli takımı kaptanı James Rodriguez, takım arkadaşı Luis Diaz'ı bu sezonki muhteşem performansının ardından "Altın Top" için layık bir aday olarak görüyor. Deneyimli orta saha oyuncusu, milli takımın dünya çapındaki turnuvada ilerlemesi durumunda, bunun kanat oyuncusunun dünya klasmanındaki statüsünü daha da pekiştireceğini vurguladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Luis Diaz, Bayern formasıyla iç sahada başarılı bir sezon geçirdi ve Bundesliga ile Almanya Kupası şampiyonluklarını kazandı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 26 gol ve 23 asist kaydederek dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Takımda sadece Michael Olise ondan daha fazla asist yaptı.

James Rodriguez, vatandaşının şansını yüksek değerlendirerek şunları söyledi: "Luis Diaz ve Altın Top? Neden olmasın? Benim için o şu anda dünyanın en iyi beş futbolcusundan biri. Eğer finale kadar çıkarsak, bu ödülü kazanabilir."

Luis Diaz bu prestijli ödülü kazanırsa, tarihteki ilk Kolombiyalı kazanan olacak. Daha önce Radamel Falcao 2012'de beşinci, James Rodriguez ise 2014'te sekizinci sırada yer almıştı. Hatırlatalım, 2026 "Altın Top" töreni Paris'ten Londra'ya taşındı ve 26 Ekim'de gerçekleşecek.

Kolombiya milli takımı şu anda son taktik hazırlıklarını tamamlıyor. Nestor Lorenzo'nun öğrencileri grup aşamasında Özbekistan, Kongo DC ve Portekiz milli takımlarına karşı mücadele edecek. Güney Amerikalılar turnuvaya 18 Haziran'da Özbekistan maçıyla başlayacak.