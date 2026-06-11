Vize alamayan Arjantinli taraftarlara ücretsiz televizyonlar dağıtıldı

Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, vize krizleri ve kısıtlamalar gündemden düşmüyor. Daha önce Fildişi Sahili Milli Takımı taraftarlarının ve Somalili bir hakemin ABD'ye girişine izin verilmediğini bildirmiştik. Bu kez, Amerikan hükümetinin katı göçmenlik politikası, son Dünya Şampiyonu Arjantin Milli Takımı'nın sadık taraftarlarını da etkiledi. Ancak bu üzücü durum, Güney Amerika'da beklenmedik bir şekilde oldukça keyifli ve örnek bir toplumsal etkinliğe dönüştü.

Dünyaca ünlü "Reuters" haber ajansının bildirdiğine göre, ABD vizesi reddedilen ve yıldızlarını stadyumda canlı izleme şansını kaybeden yüzlerce Arjantinli taraftar için başkent Buenos Aires'te sürpriz bir hediye hazırlandı. Uzun kuyruklarda bekleyen taraftarlar, tamamen ücretsiz modern televizyonların sahibi oldu.

Üzücü red cevabına yerel üreticiden akılcı çözüm

Bu özgün ve cömert kampanya, Arjantin'in önde gelen elektronik üreticilerinden biri tarafından düzenlendi. Girişimin temel amacı, Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek için biletlerini alan ancak büyükelçilikten gerekli giriş vizelerini alamayan taraftarların moralini yükseltmek ve onlara destek olmaktır.

Böylece, futbol şölenini saha kenarında yaşama fırsatını kaçıran şanssız ama sadık taraftarlar, artık dünya kupası maçlarını kendi evlerinde, konforlu bir ortamda ve yüksek kaliteli büyük ekranlarda izleme imkanına kavuştular. Bu akılcı ve duyarlı yaklaşım, Arjantin genelindeki futbolseverler tarafından büyük bir sevinç ve alkışla karşılandı.

Hatırlatmak gerekirse, futbol dünyasının en prestijli turnuvası olan bu Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere üç ülkede düzenleniyor. Turnuvanın favorilerinden biri olan Arjantin Milli Takımı, grup aşamasında Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Ekran başına kilitlenen milyonlarca taraftar, favori takımlarından bir kez daha şampiyonluk unvanını korumalarını bekliyor.

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