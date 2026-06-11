2026 Dünya Kupası galibi tarihin en büyük para ödülünü kazanacak

·18·Spor
2026 Dünya Kupası galibi tarihin en büyük para ödülünü kazanacak

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, sadece yoğun rekabeti ve genişletilmiş formatıyla değil, aynı zamanda finansal açıdan da gerçek bir devrime dönüşüyor. Okyanus ötesindeki bu büyük turnuvaya katılan milli takımlar için FIFA, benzeri görülmemiş düzeyde devasa teşvik fonları ayırdı. Son finansal verilere göre, mevcut dünya kupasının şampiyonu, futbol tarihinde rekor bir para ödülü ile ödüllendirilecek.

Proje programına göre, sadece final maçındaki zafer ve altın madalya için kazanan takıma tam 25 milyon dolar net bonus verilecek. Grup aşaması ve sonraki turlarda toplanan miktarlar da eklendiğinde, yeni Dünya Şampiyonu toplamda kasasını 50 milyon dolarile doldurmuş olacak. Bu rakam, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası ile karşılaştırıldığında (o zaman Arjantin 42 milyon dolar almıştı) tam 8 milyon dolar daha fazladır. Daha geriye bakacak olursak, 2018'de Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada şampiyon olan Fransa milli takımı 38 milyon dolar ile yetinmişti.

Benzeri görülmemiş toplam bütçe

Bu turnuvanın finansal ölçeği gerçekten şaşırtıcı. 2026 Dünya Kupası'nın toplam ödül havuzu rekor düzeyde 655 milyon dolarolarak belirlendi. Bu, dört yıl önce Orta Doğu'da görülen bütçeden tam 225 milyon dolardaha fazla demektir. En sevindirici yanı, turnuvada çok ilerleyemeyen ve final aşamasına ulaşamayan takımların bile kendi ülkelerinde futbolu geliştirmek için iyi bir gelir elde edebilecek olmalarıdır.

FIFA tarafından takımların ulaştığı aşamaya göre belirlenen para ödüllerinin tam dağılımı şu şekildedir:

Turnuvadaki aşama ve elde edilen dereceler

Ayrılan ödül miktarı (milyon dolar cinsinden)

Grup aşamasında elenen takımlar

9 milyon $

Son 16 turu (play-off debutantları)

11 milyon $

Son 16 turu katılımcıları

15 milyon $

Çeyrek final (en iyi sekiz)

19 milyon $

Dördüncü olan takım

27 milyon $

Üçüncü sıra (bronz madalya)

29 milyon $

İkinci sıra (gümüş madalya)

33 milyon $

Gördüğünüz gibi, grup aşamasını geçemeyen takımlar bile 9 milyon dolarlık garantili bir ödeme alacaklar. Bu durum, her maçta ve her aşamada sahadaki mücadeleyi ve heyecanı zirveye taşıyacaktır. Büyük ödülün ve rekor miktardaki milyonların kime nasip olacağını hep birlikte izleyeceğiz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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