Djibril Cisse'nin oğlu Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

·26·Spor
Djibril Cisse'nin oğlu Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

Liverpool'un eski forveti ve Şampiyonlar Ligi galibi Djibril Cisse'nin oğlu Prince Cisse, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 17 yaşındaki savunma oyuncusu, 2025-26 sezonundaki etkileyici performansı ve akademideki başarısı sayesinde bu ödüle layık görüldü. Liverpool yönetimi, AXA antrenman merkezinde kendini gösteren sekiz yetenekli gençle yeni sözleşme imzalandığını doğruladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon boyunca 18 yaş altı (U18) takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Ligde 19 maça çıktı ve dört kez sahaya kaptan olarak liderlik etti. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde de forma giyen Cisse, 21 yaş altı (U21) takımıyla çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı. Yeni sözleşme, kendi yaş grubundaki bir futbolcu için izin verilen maksimum süre olan 2029 yılına kadar geçerli.

İlginç bir şekilde, babası Djibril Cisse Liverpool formasıyla 79 maçta 24 gol atan süratli bir forvet iken, Prince sahanın diğer tarafında kendine isim yapıyor. Geçen sezonki taktiksel değişiklikler nedeniyle hücumdan stoper hattına çekildi ve bu karar tamamen karşılığını verdi. Prince, babasının maçlarını videolar aracılığıyla takip ettiğini ve onun hızına ve sıra dışı saç stillerine hayran kaldığını belirtiyor.

“Babam, karşı karşıya oynamak istemeyeceğim kadar tehlikeli bir forvetti. Gol atma yeteneğim onunki kadar yüksek olmadığı için savunmaya geçtim ama hız konusunda onu bile geçtiğimi düşünüyorum” diyor genç futbolcu. Prince Cisse, gelecekte Liverpool A takımına yükselmeyi ve babası gibi Şampiyonlar Ligi ve FA Cup gibi prestijli kupaları kazanmayı hedefliyor.

LiverpoolDjibril CisseTransferİngiltere Premier LigiŞampiyonlar Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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