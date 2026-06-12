Atletico Madrid, Paris Saint-Germain yıldızını transfer etmek için görüşmelere başladı

·49·Spor
Atletico Madrid, Paris Saint-Germain yıldızını transfer etmek için görüşmelere başladı

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, kadrosunun yaratıcılığını artırmak amacıyla Paris Saint-Germain orta sahası Lee Kang-in'i ana hedef olarak belirledi. Güney Koreli futbolcu İspanya'ya dönmeye sıcak bakarken, Paris kulübü 35 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu bırakmaya hazır. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

ESPN'in haberine göre, Atletico Madrid yaz transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak görüyor. Lee Kang-in şu anda milli takımıyla Dünya Kupası elemelerinde mücadele etse de, temsilcileri La Liga kulübüyle temas halinde. Simeone, 25 yaşındaki futbolcunun teknik becerisini ve sahadaki çok yönlülüğünü yüksek değerlendiriyor.

Paris Saint-Germain yönetimi bu transferden önemli bir kâr elde etmeyi hedefliyor. Futbolcuyu üç yıl önce Mallorca'dan 20 milyon Euro'ya transfer etmişlerdi. Lee Kang-in'in Paris'teki sözleşmesi iki yıl daha devam etse de, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarda ilk 11'de yer bulamaması geleceğini belirsizleştirdi.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Paris Saint-Germain onun yerine Monaco'nun yıldızı Maghnes Akliouche'yi aday olarak değerlendiriyor. Atletico Madrid'in kısa süre içinde resmi teklifle gelmesi ve görüşmeleri hızlandırması bekleniyor. Bu transfer, Simeone'nin ekibi için yeni sezon öncesi önemli bir takviye olabilir.

Atletico MadridParis Saint-GermainTransferlerLa LigaLee Kang-in
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Javier Aguirre, Güney Afrika galibiyetinden tam olarak memnun kalmadıJavier Aguirre, Güney Afrika galibiyetinden tam olarak memnun kalmadıBugün, 08:21Real, savunmayı güçlendirmek için Calafiori'yi kadrosuna katmak istiyorReal, savunmayı güçlendirmek için Calafiori'yi kadrosuna katmak istiyorBugün, 07:53Marcos Senesi, sakatlanan Balerdi'nin yerine Arjantin milli takımına çağrıldıMarcos Senesi, sakatlanan Balerdi'nin yerine Arjantin milli takımına çağrıldıBugün, 07:37Kylian Mbappe, Deschamps'ın İtalya Milli Takımı'na geçmesine karşı çıktıKylian Mbappe, Deschamps'ın İtalya Milli Takımı'na geçmesine karşı çıktıBugün, 07:14Bernardo Silva, Real Madrid ile sözleşme imzaladıBernardo Silva, Real Madrid ile sözleşme imzaladıBugün, 06:54Oljas Abrayev, Özbekistan milli takımının şansını yüksek değerlendirdiOljas Abrayev, Özbekistan milli takımının şansını yüksek değerlendirdiBugün, 06:36
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor