Atletico Madrid, Paris Saint-Germain yıldızını transfer etmek için görüşmelere başladı

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, kadrosunun yaratıcılığını artırmak amacıyla Paris Saint-Germain orta sahası Lee Kang-in'i ana hedef olarak belirledi. Güney Koreli futbolcu İspanya'ya dönmeye sıcak bakarken, Paris kulübü 35 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu bırakmaya hazır. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

ESPN'in haberine göre, Atletico Madrid yaz transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak görüyor. Lee Kang-in şu anda milli takımıyla Dünya Kupası elemelerinde mücadele etse de, temsilcileri La Liga kulübüyle temas halinde. Simeone, 25 yaşındaki futbolcunun teknik becerisini ve sahadaki çok yönlülüğünü yüksek değerlendiriyor.

Paris Saint-Germain yönetimi bu transferden önemli bir kâr elde etmeyi hedefliyor. Futbolcuyu üç yıl önce Mallorca'dan 20 milyon Euro'ya transfer etmişlerdi. Lee Kang-in'in Paris'teki sözleşmesi iki yıl daha devam etse de, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarda ilk 11'de yer bulamaması geleceğini belirsizleştirdi.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Paris Saint-Germain onun yerine Monaco'nun yıldızı Maghnes Akliouche'yi aday olarak değerlendiriyor. Atletico Madrid'in kısa süre içinde resmi teklifle gelmesi ve görüşmeleri hızlandırması bekleniyor. Bu transfer, Simeone'nin ekibi için yeni sezon öncesi önemli bir takviye olabilir.