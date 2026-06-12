Beth Mead, Manchester City ile üç yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere kadın milli takımının yıldızı Beth Mead, resmen Manchester City oyuncusu oldu. Geçtiğimiz ay Arsenal'den ayrılacağı açıklanan forvet, yeni kulübüyle üç yıllık sözleşme imzaladı. Kuzey Londra'da geçirdiği dokuz yılın ardından tüm kupaları kazanan Mead, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve partneri Vivianne Miedema ile aynı takımda forma giyecek. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Manchester City, geçtiğimiz sezon Kadınlar İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Kupası'nı kazanarak "duble" yapmıştı. Kulübün sportif direktörü Therese Sjogran, Beth Mead gibi deneyimli ve yüksek yetenekli bir oyuncunun gelişinin takımı daha da güçlendireceğini belirtti. Sjogran'a göre, Mead'in büyük turnuvalardaki tecrübesi, kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi için kritik öneme sahip.

Transferi hakkında konuşan Beth Mead, Manchester City'nin oyun tarzının kendi oyununa çok uygun olduğunu ve teknik direktörle yaptığı görüşmeden sonra bu kararı vermenin zor olmadığını söyledi. İngiliz kanat oyuncusu, "City geçen sezon harika sonuçlar elde etti ve bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Burada oyunumu bir üst seviyeye taşıyabileceğime inanıyorum" dedi.

Yeni sezonda Manchester City kadrosundaki rekabetin daha da artması bekleniyor. Takımda Lauren Hemp, Aoba Fujino ve Mary Fowler gibi yetenekli oyuncular bulunmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi katılımı nedeniyle kadroyu genişletmek gerekiyordu. Teknik direktör Andree Jeglertz, artık hücum hattında daha fazla rotasyon yapma imkanına sahip olacak.