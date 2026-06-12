Nico Schlotterbeck, Real Madrid ilgisine yanıt verdi

·91·Spor
Nico Schlotterbeck, Real Madrid ilgisine yanıt verdi

Borussia Dortmund savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, Jose Mourinho'nun sözleşmesindeki özel bir maddeyi aktif etmek istediği yönündeki haberlere yanıt verdi. Alman futbolcu, kulübüyle yakın zamanda 2031'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamış olsa da, sözleşmedeki özel madde yaz transfer dönemi öncesinde Real Madrid ve Liverpool gibi devleri harekete geçirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Schlotterbeck'in sözleşmesinde yer alan 50 ile 60 milyon Euro arasındaki serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Sky Sport ve SPORT BILD'in haberine göre, İspanyol kulübü oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti bile. Bu özel serbest kalma maddesinin sadece üç elit kulüp için geçerli olduğu ve bunlardan ikisinin Real Madrid ile Liverpool olduğu iddia ediliyor.

Şu anda Almanya milli takımıyla ABD'deki kampta bulunan 26 yaşındaki futbolcu, basındaki dedikodulara değindi. Real Madrid ile ilgili haberlerden haberdar olduğunu ancak şu anki odak noktasının Julian Nagelsmann yönetimindeki milli takım maçları olduğunu vurguladı.

"Evet, elbette bu tür konuşmaları medya aracılığıyla duyuyorum. Ancak birkaç hafta önce de söylediğim gibi, şu anki ana hedefim Dünya Kupası ve ilk maç. Katar'daki ilk maçın nasıl geçebileceğini gördük. Bu çok önemli, bu yüzden bu haberler aklımda değil" dedi Schlotterbeck.

Dortmund taraftarları sözleşmeye böyle bir madde eklenmesinden memnun olmasa da, efsanevi Lothar Matthäus bu anlaşmayı mantıklı buluyor. Ona göre bu madde, Borussia Dortmund'un finansal çıkarlarını koruyor ve futbolcuya gelecekte Real Madrid gibi dev takımlara transfer olma kapısını açık bırakıyor.

Real MadridBorussia DortmundNico SchlotterbeckJose MourinhoTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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