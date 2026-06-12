Ronaldo, 2026 Dünya Kupası hedeflerini ve Özbekistan'ı değerlendirdi

Tüm gezegenin sabırsızlıkla beklediği ve dün gece okyanus ötesinde başlayan tarihi 2026 Dünya Kupası, milyonlarca taraftarın kalbini heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu dev spor şölenine katılan dünya futbolunun yaşayan efsanesi ve Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo, takımının bu küresel turnuvadaki şansları ve ana hedefleri hakkındaki değerli görüşlerini paylaştı.

Milyonlarca Özbek taraftar için ilginç ve tarihi bir detay ise Portekizlilerin bu dünya şampiyonasına 'K' grubunda başlayacak olmasıdır. Bu grupta Ronaldo'nun takımıyla birlikte, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösteren Özbekistan milli takımı, Güney Amerika temsilcisi Kolombiya ve Afrika kıtasının güçlü temsilcisi DR Kongo yer alıyor.

«Her maçta sadece galibiyet almalıyız»

Popüler Actu Foot yayın organının 'X' (eski adıyla Twitter) sosyal ağındaki resmi hesabında paylaşılan habere göre, beş kez 'Altın Top' kazanan yıldız, grup aşamasındaki stratejik planlarını açıkladı:

«Böylesine yüksek prestijli ve büyük bir turnuvada en önemli faktör, turnuvaya yüksek moralle ve başarılı bir şekilde başlamaktır. Grup aşamasındaki birinci, ikinci ve üçüncü maçların hepsine sadece galibiyet için çıkacağız ve maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Temel görevimiz, gruptan lider olarak çıkmak. Bu, sonraki eleme turları öncesinde takımımızın kendine olan güvenini en üst seviyeye taşıyacaktır. Şu anda hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok olumlu bir ruh halindeyim. İnanıyorum ki bu sefer taraftarlarımıza çok güçlü ve unutulmaz bir turnuva izletebileceğiz».

Ronaldo'nun bu iddialı açıklaması, Portekizlilerin Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarına sadece şampiyonluk kupasını hedefleyerek geldiğini gösteriyor.

Özbekistan için tarihi bir sınav ve büyük bir hayal

Bu yılki Dünya Kupası, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika stadyumlarında görkemli bir şekilde düzenleniyor. Milyonlarca Özbek futbolsever için Ronaldo gibi büyük bir oyuncuya karşı milli takımımızın sahaya çıkması, gerçekleşmesi imkansız görünen bir hayalin gerçeğe dönüşmesi oldu. Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev liderliğindeki 'Beyaz Kurtlar'ın, Cristiano Ronaldo'nun hücum hattını nasıl durduracağı şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Taraftarlar için yorum: Analistlere göre 'K' grubu, turnuvanın en sürpriz sonuçlara gebe gruplarından biri olacak. Ronaldo galibiyetten bahsetse de, Özbekistan milli takımının disiplinli oyunu ve Kolombiya'nın teknik üstünlüğü Portekizliler için kolay olmayan sınavlar sunacak.

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