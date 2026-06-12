Dünya Kupası tarihinin en büyük yıldızları: Pele zirvede, Messi üçüncü sırada

·1·Spor
Dünya Kupası tarihinin en büyük yıldızları: Pele zirvede, Messi üçüncü sırada

Planet Futbol'un haberine göre, Dünya Kupası tarihinde en büyük izi bırakan futbolcuların sıralaması açıklandı ve Lionel Messi bu listede ancak üçüncü sırada yer alabildi.

Sıralamada futbolcuların kaç Dünya Kupası'na katıldığı, kazandıkları ödüller, gol sayıları, maç sayıları ve turnuvaya olan etkileri göz önünde bulunduruldu. Birincilik Pele'ye verildi. Brezilyalı efsane, üç kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan tek futbolcu olmaya devam ediyor. 1958'de 17 yaşındayken şampiyon olan Pele, 1970'te Brezilya'yı tekrar zafere taşımıştı.

İkinci sırada, 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyon yapan Diego Maradona yer aldı. Lionel Messi ise Katar-2022'de Arjantin ile şampiyon olması, Fransa'ya karşı finalde duble yapması ve Dünya Kupalarında 26 maçla rekor kırması nedeniyle üçüncü sıraya yerleştirildi. Listenin devamında Cristiano Ronaldo, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Garrincha, Franz Beckenbauer, Cafu ve Miroslav Klose bulunuyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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