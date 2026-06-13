Ibrahimovic, Messi ve Ronaldo tartışmasına kendine has bir cevap verdi

İsveç milli takımının eski forveti Zlatan Ibrahimovic, bir kez daha kendine has cevabıyla taraftarların dikkatini çekti. Futbol dünyasında yıllardır süregelen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kıyaslamasına Zlatan, her zamanki gibi mizah, özgüven ve karizma ile yanıt verdi.

Jimmy Kimmel Live programına katılan Ibrahimovic'e Messi ve Ronaldo hakkında soru soruldu. Sohbet sırasında her iki futbolcunun da altıncı Dünya Kupası'na katıldığına değinildi.

“Onları tanıyor musun?” sorusuna Zlatan, kendine has bir sakinlikle cevap verdi.

“Evet, birini, Messi'yi. Onunla Barcelona'da oynadım” dedi Ibrahimovic.

Bilindiği üzere Zlatan Ibrahimovic ve Lionel Messi, 2009-2010 yılları arasında Barcelona forması giydi. İsveçli forvetin Katalonya'daki dönemi uzun sürmese de, Messi'nin sahadaki potansiyelini yakından gören oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

Sohbet sırasında en ilginç soru soruldu: “Kim daha iyi?”

Ibrahimovic bu soruya önce ciddi bir şekilde yaklaştı. Ona göre Messi ve Ronaldo seviyesindeki futbolcular hakkındaki tartışma her zaman devam edecek. Bir hafta birini, diğer hafta diğerini öne çıkarıyorlar. Ancak Zlatan'a göre Messi, son Dünya Kupası'nı kazanarak bu tartışmadaki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

“Bu seviyede bir hafta birini, diğer hafta diğerini tartışıyorlar. Ancak Messi son Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra çıtayı yükseltti ve bu tartışmaya noktayı koydu” dedi.

Bu cevap çoğu kişi için beklenmedik oldu. Çünkü Ibrahimovic genellikle kendisini futboldaki en büyük figürlerden biri olarak şakayla karışık anmayı sever. Bu nedenle program sunucusu da bunun Zlatan'dan beklenen bir cevap olmadığını belirtti.

O zaman Ibrahimovic meşhur tarzını devreye soktu. Ondan “gerçek Zlatan” cevabını duymak istediklerini söylediklerinde durum daha da ilginç bir hal aldı.

“Kim daha iyi diye soruyorsunuz: Messi mi Ronaldo mu? Ben Zlatan diyorum” dedi İsveçli futbol efsanesi.

Bu cevap salonda gülüşmelere ve alkışlara neden oldu. Çünkü Zlatan futbolculuk kariyeri boyunca sadece golleriyle değil, özgüveni, sert açıklamaları ve akılda kalıcı şakalarıyla da ünlüydü.

Ibrahimovic'in bu sözü elbette şaka yollu söylenmişti. Ancak içinde Zlatan'a özgü büyük bir karizma var. O, Messi ve Ronaldo'nun büyüklüğünü kabul ediyor, aynı zamanda kendisini de futbol tarihindeki özel bir kişilik olarak göstermeyi unutmuyor.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki tartışma ise futbolseverler arasında hala devam ediyor. Messi Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra birçok kişi onu tarihin en büyük futbolcusu olarak nitelendirmeye başladı. Ronaldo taraftarları ise Portekizli yıldızın rekorlarını, gollerini ve çeşitli liglerdeki başarılarını temel alıyor.

Zlatan ise bu tartışmaya kendine has bir nokta koydu: önce Messi'nin Dünya Kupası'ndaki zaferini takdir etti, sonra ise her zamanki gibi “en iyisi Zlatan” cevabıyla herkesi güldürmeyi başardı.

Ibrahimovic'in futboldaki yeri de özel. Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United ve Los Angeles Galaxy gibi kulüplerde oynayarak neredeyse her yerde iz bıraktı. Kariyeri goller, kupalar ve unutulmaz sözlerle dolu.

Bu yüzden Zlatan'ın her röportajı taraftarlar için ilgi çekici. Sahayı terk etmiş olsa bile, futbol çevresindeki tartışmalarda hala söz sahibi. Basit bir cevap vermek yerine, her zaman kendi tarzında, biraz mizah, biraz özgüven ve biraz provokasyonla konuşuyor.

Bu sefer de öyle oldu. Messi ve Ronaldo hakkındaki ebedi tartışmaya Zlatan Ibrahimovic bir unutulmaz ifade daha ekledi. Futbolda kimin en büyük olduğu hakkındaki tartışmalar devam edecek, ancak Zlatan için cevap her zaman hazır: “Zlatan”.