Özbek taraftarlar ABD vizesi almada zorluklarla karşılaşıyor

Kuzey Amerika sahalarında futbol tarihinin en büyük organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, Özbek futbolseverler için biraz üzücü haberler geldi. Tüm vatan halkı milli takımımızın ilk maçını heyecanla beklerken, okyanus ötesine gidip stadyumlarda «ak kurtları» desteklemeyi planlayan birçok vatandaşımız beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Dünyaca ünlü BBC haberine göre, Özbekistan, Dünya Kupası öncesinde ABD vizesi reddi en yüksek olan 11 ülke arasında yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi ve açık verilerinin analizi, vatandaşlarımız için seyahat, iş gezisi ve futbol taraftarları için en gerekli olan B1/B2 kategorisindeki vizelerin verilme sürecinde ret oranının yüzde 50 sınırını aştığını gösteriyor.

Her iki Özbek taraftardan biri vize alamadı

Güncel istatistiklere göre, vatandaşlarımız için ABD vizesi ret oranı yüzde 52–53 seviyesinde. Daha açık bir ifadeyle, sevilen milli takımımızı ABD stadyumlarında bizzat desteklemek için başvuran her iki Özbek futbolseverden birinin konsolosluk görüşmesi başarısızlıkla sonuçlandı ve okyanus ötesine gitme imkanından mahrum kaldılar.

Edinilen bilgilere göre, bu «kara liste»de Özbekistan dışında vize ret oranı yüzde 40'ın üzerinde olan 10 ülke daha bulunuyor. İşin ilginç yanı, bu ülkelerin tamamı 48 takımın katıldığı tarihi Dünya Kupası'nın final aşamasına katılmaya hak kazanan takımlardır. Taraftarlar için en acı ve zor durum Senegal'de yaşanıyor; bu ülke vatandaşlarına vize vermeme oranı yüzde 70'i aşmış durumda. Ayrıca Gana ve milli takımımızla aynı grupta yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkı da ABD büyükelçiliklerinde ciddi zorluklarla karşılaşıyor.

Dünya Kupası bilet satış rekoru kırıldı!

ABD vizesi ile ilgili durum karmaşık olsa da, bu faktör Özbek futbolu etrafındaki büyük heyecanı asla söndüremez. Hatırlatmak gerekir ki, Özbekistan Milli Takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasına katılarak tüm Orta Asya bölgesinin turnuvadaki tek gururu haline geldi.

Kura çekimine göre temsilcilerimiz «K» grubunda Portekiz, Kolombiya ve Kongo DC milli takımlarına karşı ölüm kalım maçlarına çıkacaklar. Milli takımımız ilk tarihi maçını 18 Haziran günü Taşkent saatiyle sabah 07:00'de Mexico City'deki efsanevi «Azteca» stadyumunda güçlü Kolombiya'ya karşı başlatacak.

Tarihi içgörü: En sevindirici ve gurur verici tarafı ise, Özbekistan ile Kolombiya milli takımları arasındaki bu karşılaşmanın, mevcut Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar arasında en çok bilet satılan oyun olarak resmen kaydedilmesi ve turnuvanın mutlak rekorunu kırmasıdır! Dünya kamuoyu ve yerel taraftarlar bizim çocukların oyununa büyük ilgi gösteriyor.

Vize alamayıp evde kalan milyonlarca sadık taraftarımız ise ekranları başında vatanımızın temsilcilerine sonsuz dualar ve manevi destek gönderecekler. İleri, Özbekistan!

2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi ilk maçımızı, Mexico City'deki rekor atmosferi, temsilcilerimizin ateşli performanslarını ve spor dünyasına dair en özel haberleri Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip etmeye devam edin!