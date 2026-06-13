Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında futbol tarihinin en büyük organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası resmen başladı. Gezegenimizin en güçlü 48 milli takımı, büyük ödül ve altın madalyalar için ölüm kalım savaşlarına girişti. Doğal olarak her takımın kadrosunda, deneyimli yıldızların yanı sıra milyonlarca taraftarın kalbini fethetmeye hazır yeni nesil temsilciler de bulunuyor.

Saygın uluslararası futbol uzmanları, mevcut dünya kupasında yetenekleri ve becerileriyle dünyayı sarsması beklenen en parlak genç yıldızların listesini çıkardı. En gurur verici olanı ise, bu prestijli elit listede Özbekistan milli takımının sağlam kalesi Abdudkodir Khusanov'un da yer almasıdır!

Aşağıdaki özel analitik tablo aracılığıyla 2026 Dünya Kupası'nın en önemli genç keşiflerini ve transfer durumlarını detaylıca inceleyebilirsiniz:

Futbolcu ve Ülkesi Yaşı ve Mevcut Kulübü Uzmanların Görüşü ve Temel Özelliği En Yüksek Statüsü / Sonucu Abdukodir Khusanov (Özbekistan) 22 yaşında, Manchester City (İngiltere) Guardiola'nın en iyi transferi, 50 milyon euroluk savunmacı Özbekistan'ı ilk kez Dünya Kupası'na taşıyor Lamine Yamal (İspanya) 18 yaşında, Barcelona (İspanya) Euro 2024 sansasyonu, turnuvanın en güzel golünün sahibi İlk kez büyük dünya kupası sahnesinde Nico Williams (İspanya) 23 yaşında, Athletic Bilbao (İspanya) Yamal ile birlikte dünyanın en korkutucu kanat ikilisi Kulübüyle 10 yıllık sözleşme imzaladı Jamal Musiala (Almanya) 23 yaşında, Bayern Münih (Almanya) Öngörülemez ve akılalmaz dribling yeteneğine sahip Yeteneğini Dünya Kupası'nda kanıtlama zamanı geldi Arda Güler (Türkiye) 21 yaşında, Real Madrid (İspanya) Her 90 dakikada ortalama 3,6 gol pozisyonu yaratan oyun kurucu Türkiye milli takımının ana kalbi

Abdukodir Khusanov — Milli gururumuz ve City'nin yıldızı

Ülkemiz futbolunun yetiştirdiği Abdukodir Khusanov'un transfer evrimi ve uluslararası arenadaki yürüyüşü gerçek bir masalı andırıyor. Bunyodkor akademisinden çıkan savunmacımız, önce Belarus ligi takımı Energetik-BGU'da, ardından Fransa'nın güçlü kulübü Lens'te pişti. Güvenilir ve soğukkanlı oyunuyla birçok devin dikkatini çeken Abdukodir, sonunda tam 40 milyon euro karşılığında İngiliz ve dünya futbolunun devi Manchester City'ye katıldı.

Dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola da vatandaşımız hakkında konuşurken, onu kulübün uzun yıllara dayanan en başarılı ve en iyi transferlerinden biri olarak nitelendirdi. Artık bu yetenekli savunmacımız, Özbekistan milli takımını tarihinde ilk kez katılacağı Dünya Kupası maçlarına kaptan gibi liderlik ediyor.

Evrensel seviyede harika çocuklar ve ilk kez katılanlar

Temsilcimizin yanı sıra, dünya kupasında yeşil sahada mucizeler yaratmaya hazır başka genç sihirbazlar da var:

Kenan Yıldız (21 yaşında, Türkiye): Arda Güler ile birlikte sahada ideal bir ikili oluşturuyor. Güler oyunu kurarken, Yıldız gol sezgisiyle rakipleri cezalandırıyor.

Desire Doue (21 yaşında, Fransa): Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu, yaşıtları arasında en tehlikeli ve beklenmedik hareketleri yapabilen futbolcu olarak kabul ediliyor. İlk maçının büyük bir kariyerin başlangıcı olması bekleniyor.

Zion Suzuki (23 yaşında, Japonya): İtalyan kulübü Parma'nın ve güneşin doğduğu ülkenin milli takımının bir numaralı kalecisi. Dünya Kupası onun için Japon futbolunun yeni simgesi olma fırsatı.

Kerim Alaybegovic (18 yaşında, Bosna-Hersek): Play-off'un ölüm kalım maçında İtalya kalesine belirleyici penaltıyı soğukkanlılıkla göndererek vatanını tarihi turnuvaya taşıyan kahraman.

Uzmanların özel listesi: Uzmanlar, turnuvada özellikle dikkat edilmesi gereken dört genç yeteneği daha dile getirdi. Bunlar, 17 yaşında PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ibrahima Mbaye (18 yaşında, Senegal), Japonya iç liginden gelen tek temsilci Ryunosuke Sato (19 yaşında), ilk maçında Messi'ye asist yapan Nico Paz (21 yaşında, Arjantin) ve Barcelona savunmasının temsilcisi Pau Cubarsi (19 yaşında, İspanya).

Sonuç ve tarihi beklenti

Mevcut 2026 Dünya Kupası, sadece Lionel Messi, Cristiano Ronaldo veya Harry Kane gibi efsanelerin son büyük yürüyüşü değil, aynı zamanda yeni yüzyılın yeni yıldızlarının parlayacağı büyük bir sahnedir. Tüm Orta Asya ve Özbekistanlı milyonlarca futbolseverin gözü şüphesiz Abdukodir Khusanov ve milli takımımızın tarihi ve heyecan verici ilk maçına çevrilecek. Vatandaşlarımıza bu zorlu yolda büyük başarılar diliyoruz!

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