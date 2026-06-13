Cristiano Ronaldo fiziksel durumu hakkındaki şüpheleri reddetti

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası öncesinde fiziksel durumuyla ilgili endişeleri kesin bir dille reddetti. Suudi Arabistan'da verimli bir sezon geçiren efsanevi forvet, Portekiz halkına büyük bir sevinç yaşatacağına ve turnuvada başarılı olacağına söz verdi. Takım, ABD'deki turnuvaya gitmeden önce Cidade do Futebol tesislerindeki antrenmanlarını tamamladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Eleme aşamasında altı maçta 20 gol atarak dominasyon kuran takım adına konuşan Ronaldo, kendine olan güvenini sergiledi. 41 yaşındaki tecrübeli forvet, Lionel Messi ile birlikte üst üste altıncı kez Dünya Kupası finallerinde yer alarak tarih yazmaya hazırlanıyor. Fiziksel durumuyla ilgili soruya, "Maçları izlemiyor musunuz? İyi durumdayım" yanıtını verdi.

Portekiz'in turnuvanın favorileri arasında yer alması hakkında konuşurken Ronaldo temkinli davrandı. Takımda çok yetenekli bir jenerasyonun oluştuğunu ancak kazanmak için oyun içindeki kontrol edilemeyen durumlar dahil birçok faktörün rol oynadığını vurguladı. Temel hedefi, gruptan lider çıkıp adım adım güvenle ilerlemek.

Hazırlık sürecinin zor geçtiğini kabul eden Ronaldo, gerçek şampiyonların maçlar kızıştığında belli olacağını söyledi. Portekiz, turnuvadaki yolculuğuna 17 Haziran'da Teksas'taki Houston Stadium'da Kongo DC milli takımına karşı başlayacak. Al-Nassr formasıyla 30 gole katkı sağlayan Ronaldo, bu formunu milli takımda da sürdürmeyi hedefliyor.