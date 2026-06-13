Liverpool'da yeni dönem: Andoni Iraola teknik ekibini şekillendiriyor

Liverpool kulübünde Andoni Iraola dönemi resmen başlıyor. Takım, Arne Slot'un ayrılmasının ardından birinci takım teknik ekibinde ciddi yapısal değişikliklere gitmeye başladı. Merseyside ekibi, eski teknik ekibin üç önemli isminin kulüpten ayrıldığını doğruladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Sipke Hulshoff, Ruben Peeters ve Giovanni van Bronckhorst görevlerinden ayrıldılar. Bu uzmanlar, Arne Slot ile birlikte gelmiş ve Liverpool'un İngiltere Premier League'deki başarısında önemli rol oynamışlardı. Bu değişiklikler, Anfield'da yeni bir sistemin kurulduğunun göstergesi.

Liverpool yönetimi ayrılan antrenörlere teşekkür etti: "Sipke, Ruben ve Gio'ya kulübün gelişimine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz". Şimdi Andoni Iraola'nın güvendiği isimleri ekibine dahil etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre İspanyol teknik adam, yakından tanıdığı Tommy Elphick, Shaun Cooper, Tom Webber ve Pablo de la Torre gibi antrenörleri Liverpool'a getirecek. Bu durum, Iraola'nın kendi felsefesini takıma daha hızlı aşılamasını sağlayacak.

Yeni teknik direktör önümüzdeki ay takımla antrenmanlara başlayacak. Liverpool, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ABD turuna çıkacak ve burada bir dizi hazırlık maçı yapacak. Ardından takım, Anfield'da Monaco ve Como kulüplerine karşı mücadele edecek.