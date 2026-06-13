Celoliddin Maşaripov sakatlığı hakkında konuştu: “Şu an her şey yolunda”

Özbekistan milli takımının kanat oyuncusu Celoliddin Maşaripov, sakatlığı, iyileşme süreci ve Dünya Kupası öncesindeki durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, son günlerde kendisini rahatsız eden sorunun ciddi bir endişeye yol açmadığını ve şu an kendini çok daha iyi hissettiğini vurguladı.

Championat Asia'ya verdiği röportajda Maşaripov, bel fıtığı ile ilgili ağrılarının tekrar nüksettiğini belirtti. Ancak futbolcunun ifadelerine göre, durum şu an kontrol altında ve iyileşme süreci olumlu ilerliyor.

“Bel fıtığı o dönemde rahatsız etti. Şu an her şey iyi. Şükürler olsun, geçti” dedi Maşaripov.

Milli takım taraftarları için bu haber oldukça önemli. Çünkü Celoliddin Maşaripov, Özbekistan milli takımının en deneyimli, tekniği yüksek ve kritik anlarda maçın kaderini değiştirebilecek futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Dünya Kupası öncesinde her lider futbolcunun sağlıklı olması takım için büyük önem taşıyor.

Maşaripov şu anda spor salonunda çalıştığını, fiziksel durumunu düzeltme ve vücudunu genel yüklere alıştırma sürecinden geçtiğini bildirdi. Yakın zamanda genel takım antrenmanlarına dönmesinin planlandığını söyledi.

“İnşallah, yarından sonra genel takım antrenmanlarına çıkacağım. Şu an salonda çalışıp adaptasyon sürecinden geçiyorum. Yarından sonra ise genel antrenmanlar başlayacak” dedi kanat oyuncusu.

Bu sözler, Maşaripov'un durumunda ciddi bir risk olmadığını gösteriyor. Futbolcunun genel antrenmanlara dönmesi teknik ekip için de iyi bir haber. Çünkü büyük bir turnuva öncesinde taktik hazırlık, uyum ve takım oyununu geliştirmek için her futbolcunun grupla birlikte çalışması önemlidir.

Celoliddin Maşaripov, bu sorunun kendisinde yeni olmadığını da belirtti. İfadesine göre, bel fıtığı ile ilgili durum 5-6 yıldır mevcut. Futbolcu daha önce de benzer ağrılara rağmen milli takım için sahaya çıkmıştı.

“Bu hastalık 5-6 yıldır var. 3 yıl önce İran ile oynadığımızda da Taşkent'te maçtan iki gün önce iğne olup maça çıkmıştım, oynamıştım” dedi Maşaripov.

Bu sözler, futbolcunun milli takım için ne kadar sorumlulukla yaklaştığını gösteriyor. Büyük maçlar öncesinde futbolcular genellikle ağrı, yorgunluk ve çeşitli sorunları aşmak zorunda kalıyor. Maşaripov da bu tür sınavlardan geçmiş ve milli takımın çıkarları için sahaya çıkan deneyimli bir oyuncu olarak iyi tanınıyor.

Elbette, böyle bir durumda dikkatli olmak da çok önemli. Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyonda futbolcunun tam hazır durumda olması gerekir. Bu nedenle Maşaripov'un şu aşamada spor salonunda bireysel çalışması ve kademeli olarak genel gruba katılması doğru bir karar.

Futbolcu, kendini iyi hissettiğini bir kez daha vurguladı. Gerekli tedavilerin yapıldığını, iğnelerin vurulduğunu ve şu an en önemlisi durumun olumlu yönde değiştiğini söyledi.

“Şükürler olsun, şu an iyi. Ara sıra rahatsız ediyor. Böyle hastalığı olanlar bilir. İğneleri olduk, en önemlisi bu. Her şey yolunda, inşallah” dedi.

Maşaripov'un bu sözleri taraftarları biraz olsun rahatlatacaktır. Çünkü o sadece kanattaki aktifliğiyle değil, sahadaki tecrübesi, top hakimiyeti ve hücum organizasyonlarındaki rolüyle de takıma lazım olan bir futbolcu. Sağlıklı olması, Özbekistan milli takımının hücumdaki seçeneklerini artırıyor.

Kanat oyuncusu, 26 kişilik nihai kadroya gireceğine inanıyor. Ona göre, nasip olursa Dünya Kupası'na gidecek kadroda yer alması gerekiyor.

“Nasip olursa, 26 kişilik kadroda olmam gerektiğini düşünüyorum” dedi Maşaripov.

Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasına katılmaya hazırlanıyor. Böyle bir durumda her futbolcunun fiziksel ve ruhsal durumu ayrı bir önem taşıyor. Özellikle Maşaripov gibi büyük tecrübeye sahip oyuncular, takım içi atmosferde, saha içindeki kararlarda ve önemli anlarda soğukkanlılığı korumada büyük rol oynuyor.

Taraftarlar ise tek bir şey istiyor: Tüm lider futbolcuların sağlıklı olup Dünya Kupası'nda Özbekistan'ı layıkıyla temsil etmesi. Maşaripov'un “şu an her şey yolunda” sözleri bu anlamda olumlu bir sinyal oldu.

Şimdi temel görev; iyileşme sürecini doğru tamamlamak, genel antrenmanlara katılmak ve Dünya Kupası'na maksimum hazırlıkla ulaşmak. Celoliddin Maşaripov'un tecrübesi, yeteneği ve sahadaki liderlik özellikleri “beyaz kurtlar” için büyük turnuvada çok işe yarayabilir.