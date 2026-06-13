Stuart Pearce, Declan Rice'ı İngiltere Milli Takımı'nda liderliği ele almaya çağırdı

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Stuart Pearce, Arsenal orta sahası Declan Rice'ı "çelik gibi iradesini" göstermeye ve takım hiyerarşisinde kontrolü ele almaya teşvik etti. Pearce, "üç aslanların" 60 yıllık kupa hasretine son vermek istiyorsa, Rice'ın sahada çok daha kararlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Pearce, Declan Rice'ın fiziksel ve teknik kapasitesinin onu turnuvanın en iyi oyuncusu yapabileceğini vurguladı. Ancak, oyuncunun duran toplardaki ustalığından yeterince yararlanılmamasına şaşırdığını gizlemedi. Eski savunmacı, Harry Kane gibi yıldızlar sahada olsa bile Rice'ın serbest vuruşları üstlenmesi gerektiğini belirtti.

"Üst düzey oyuncular genel olarak iyi insanlardır ancak sahada hedeflerine ulaşmak için acımasız olurlar. Declan Rice'ın Real Madrid kalesine iki harika serbest vuruş golü attığını gördüm ama o günden beri bu yeteneğini pek göstermiyor. Onun yerinde olsam takım arkadaşlarıma 'Çekilin oradan, bunu ben kullanacağım' derdim" diyor Pearce.

Pearce ayrıca modern İngiltere Milli Takımı'nın oyun tarzının değiştiğine dikkat çekti. Ona göre mevcut takım, önceki dönemlere kıyasla çok daha "kurnaz" ve modern futbolun gerekliliklerine uyum sağlamış durumda. Bu durum geleneksel İngiliz mücadeleci ruhundan bir nebze uzaklaşmak olsa da, turnuvaları kazanmak için böyle bir stratejinin gerekli olduğunu ekledi.

Declan Rice, Arsenal formasıyla istikrarlı bir oyun sergilese de uzmanlar ondan milli takımda daha fazla sorumluluk almasını bekliyor. Premier League yıldızının artık sadece oyunu bozan bir isim değil, maçın kaderini belirleyen bir lider olarak öne çıkması gerektiği vurgulanıyor.