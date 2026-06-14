Ralf Rangnick, Milan teklifini reddederek Avusturya ile sözleşmesini uzattı

Ralf Rangnick, geleceği hakkındaki tüm spekülasyonlara son vererek Avusturya milli takımı ile yeni bir sözleşme imzaladı. İtalyan kulübü Milan'dan gelen ciddi ilgiye rağmen, deneyimli teknik adam 2026 Dünya Kupası'ndan sonra da milli takımı çalıştırmaya karar verdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. duyurdu.

Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) için bu anlaşma beklenmedik ve önemli bir gelişme oldu. Yeni anlaşmaya göre Rangnick, en az 2027 sonuna kadar görevinde kalacak. Avusturya, Euro 2028'e katılmaya hak kazanırsa sözleşme otomatik olarak turnuva sonuna kadar uzatılacak. Bu karar, San Siro'da yeni bir proje başlatmayı planlayan Milan yönetimi için sürpriz bir darbe oldu.

Eski Manchester United teknik direktörü, Mayıs ayı sonunda Viyana'da Milan yetkilileriyle bir araya gelmişti. Ancak Rangnick, Serie A'ya dönmek yerine milli takımdaki istikrarı tercih etti. Görüşmeler sırasında teknik adam sadece maaş değil, aynı zamanda profesyonel çalışma ortamının iyileştirilmesi ve özel bir teknik ekip oluşturulması şartlarını da sundu ve federasyon bunu kabul etti.

Rangnick, 2022'de takımın başına geçtiğinden beri Avusturya futbolunu kökten değiştirdi. Euro 2024'te Türkiye'ye elenmelerine rağmen istatistikleri etkileyici: 45 maçta 27 galibiyet ve 8 beraberlik. Maç başına ortalama 1.98 puan toplaması, 1945'ten bu yana Avusturya teknik direktörleri arasındaki en iyi istatistik.

Avusturya milli takımı şu anda kendi sahasında oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu bir ulusal rekor olup, takımın Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası öncesindeki yüksek moralini gözler önüne seriyor.