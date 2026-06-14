«RAF 10» turnuvası sona erdi: Kazananlar belli oldu

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis şehrinde, serbest güreş ve karma dövüş sanatları dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ses getiren «RAF 10» turnuvası sona erdi. Bu sabah başlayan dev organizasyon, hayranlara gerçek bir mücadele keyfi, beklenmedik durumlar ve dramatik anlar sundu. Birbirinden ünlü sporcuların mindere çıktığı gecede iki sıklette şampiyonluk kemerleri sahiplerini bulurken, temsilcimiz ile dünya yıldızları arasındaki mücadeleler uluslararası uzmanların ilgi odağı oldu.

Aşağıda turnuva kapsamında kaydedilen tüm resmi sonuçları ve en sıcak dövüşlerin detaylarını kapsamlı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Ana karşılaşmalarda şampiyonluk unvanları ve erken zaferler

Organizasyonun en çok beklenen ana karşılaşması ara sıklette gerçekleşti. BAE adına mücadele eden yenilmez Khamzat Chimaev, Amerikalı Dillon Danis'i ilk rauntta yere indirerek «tuş» (saf galibiyet) ile erken pes ettirdi. Hafif sıklet yıldızı Arman Tsarukyan ise efsanevi kıdemli dövüşçü Tony Ferguson'a karşı üstünlük kurarak 10:0'lık skorla teknik üstünlükle erken zafer kazandı. Ayrıca Aaron Pico, Lance Palmer'a hiçbir şans tanımayarak 12:1'lik teknik üstünlükle galip geldi.

Kadınlar minimum sıklet geçici «RAF» şampiyonluk kemeri için yapılan maçta Lucia Yepez, Kendra Rayan karşısında 13:2'lik skorla üstünlük sağlayarak altın kemerin sahibi oldu. Sinek sıkletteki ana şampiyonluk unvanı için yapılan dramatik mücadelede ise Austin DeSanto, rakibi Reynieri Andreu'yu az farkla (2:1) mağlup ederek şampiyonluk kemerini beline taktı.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla ABD'de düzenlenen «RAF 10» turnuvasının tüm resmi sonuçlarını detaylıca inceleyebilirsiniz:

Sıra Güreşçi eşleşmeleri Kaydedilen resmi skor Maç durumu ve bitiş şekli Organizasyonun ana sonucu 1. Khamzat Chimaev — Dillon Danis Erken bitiş «Tuş» (Saf galibiyet) Chimaev'in ilk zaferi 2. Arman Tsarukyan — Tony Ferguson 10 : 0 Teknik üstünlük (Erken bitiş) Tsarukyan sıralamadaki yerini korudu 3. Aaron Pico — Lance Palmer 12 : 1 Teknik üstünlükle galibiyet Pico'dan güvenli oyun 4. Lucia Yepez — Kendra Rayan 13 : 2 Teknik üstünlükle Geçici RAF kemeri sahibi 5. Austin DeSanto — Reynieri Andreu 2 : 1 Küçük üstünlük (Puanla) Sinek sıklet RAF kemeri sahibi 6. Rizabek Aytmukhan — Hayden Zillmer 6 : 4 Puan hesabına göre Kazakistanlı yeteneğin zaferi 7. Sebastian Rivera — Haji Aliyev 9 : 5 Puanla üstünlük Rivera'dan önemli başarı 8. Keegan O'Toole — Bekzod Abdurakhmonov 10 : 6 Puan hesabına göre Soydaşımız mağlup oldu 9. Andrew Alirez — Jaden Ayerman 5 : 3 Puan mücadelesinde Alirez'in üstünlüğü 10. Shamil Sharipov — Yonger Bastida 5 : 3 Hakem kararıyla Sharipov gücünü kanıtladı 11. Arsen Harutyunyan — Caleb Smith 14 : 4 Teknik üstünlük (Erken bitiş) Harutyunyan'dan hızlı mağlubiyet

Uluslararası maçlar özeti: Bekzod Abdurakhmonov puanla kaybetti

Turnuvanın uluslararası güreş bölümünde de şiddetli karşılaşmalar yaşandı. Kazakistanlı ünlü güreşçi, dünya şampiyonu Rizabek Aytmukhan, Hayden Zillmer'e karşı zorlu geçen maçı 6:4 kazandı. Sebastian Rivera ise deneyimli ve ünlü güreşçi Haji Aliyev'i 9:5 mağlup etti.

Maalesef, spor severlerimiz için üzücü haber Olimpiyat oyunları madalyalı, deneyimli güreşçimiz Bekzod Abdurakhmonov'un maçından geldi. Soydaşımız, ABD temsilcisi Keegan O'Toole'a karşı mindere çıkıp güzel bir direnç gösterse de, sonunda 6:10'luk skorla maçı kaybetti. Ayrıca Andrew Alirez, Jaden Ayerman'ı 5:3, Shamil Sharipov ise Yonger Bastida'yı aynı skorla (5:3) yendi. Turnuvanın son maçlarından birinde Arsen Harutyunyan, Caleb Smith karşısında 14:4'lük net bir teknik üstünlük elde ederek erken zaferini ilan etti.

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