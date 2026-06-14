Manchester City, Chelsea savunmacısını kadrosuna katmak istiyor

·83·Spor
Manchester City, Chelsea savunmacısını kadrosuna katmak istiyor

Avrupa sahalarında sezonun sona erip yaz transfer döneminin kapılarını açtığı bu günlerde, kıtanın devleri arasındaki gizli rekabet çoktan başladı. Özellikle kadrosunu güçlendirerek gelecek sezon şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı hedefleyen iki büyük kulüp; İngiltere'den Manchester City ve Almanya'dan Bayern Münih, transfer piyasasında ciddi adımlar atmaya başladı. Saygın haber kaynaklarına göre, her iki dev kulüp de Londra ekibi Chelsea'nin yetenekli sağ beki Malo Gusto'nun transferi için resmi bilgi talebinde bulundu.

Dünya futbolunun en güvenilir spor portallarından biri olan TEAMtalk'un haberine göre, bu transfer talebinin Londra devinin yönetimi tarafından büyük bir dirençle karşılanması bekleniyor.

«Aristokratlar»ın kesin kararı ve Xabi Alonso faktörü

Kıtanın en prestijli takımlarından gelen bu ciddi tekliflere rağmen, «Aristokratlar»ın yönetimi 23 yaşındaki yetenekli futbolcularını hiçbir koşulda bırakmak istemiyor. Kulüp yöneticileri, Malo Gusto'nun Londra ekibindeki performansından son derece memnun ve oyuncuyu satış listesine koymayı dahi düşünmüyor.

Bunun en temel sebeplerinden biri olarak, Chelsea'nin başına geçen yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun kişisel planları gösteriliyor. İspanyol teknik adam, gelecek sezon takımın ana taktik kurgusunu tam olarak Malo Gusto'nun parlak yeteneği üzerine kurmak istiyor ve ona güvenilir bir temel olarak bakıyor. Bu nedenle Londra ekibi, Fransız savunmacının takımdaki büyük gelişimini ödüllendirmek amacıyla, ona daha iyi mali şartlarda yeni ve uzun vadeli bir sözleşme teklif etmek için görüşmelere hazırlanıyor.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Malo Gusto'nun kariyerine dair önemli rakamlar, istatistikler ve transfer değeri hakkında bilgi edinebilirsiniz:

Futbolcunun adı ve uyruğu

İlgilenen Avrupa devleri

Chelsea'deki yeni teknik direktörü

Geçen sezonki genel istatistikleri

Sözleşme süresi ve bitişi

Tahmini piyasa değeri (Transfermarkt)

Malo Gusto


(Fransa)

Manchester City (İngiltere)


Bayern Münih (Almanya)

Xabi Alonso


(İspanya)

49 maç,


3 gol ve 5 asist

2030 yazına


kadar geçerli

35 milyon euro

Malo Gusto: Rakamlar ve milyonluk sözleşmenin ardındaki gerçek

Geçtiğimiz verimli sezonun, genç Fransız yıldız için kariyerindeki en parlak dönemlerden biri olduğunu söylesek abartmış olmayız. Malo Gusto, Chelsea formasıyla tüm prestijli turnuvalarda toplam 49 resmi maça çıkarak savunmada sağlam duruşunun yanı sıra hücumda da aktif rol aldı ve hanesine 3 gol ile 5 asist yazdırmayı başardı.

Şu anda yetenekli futbolcunun Londra kulübüyle mevcut sözleşmesi 2030 yazına kadar devam etmekte olup, yönetim bu süreyi daha da uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Futbol dünyasının en prestijli değerlendirme portalı olan Transfermarkt verilerine göre, Fransız savunmacının güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde. Ancak Chelsea, onu bu rakamın çok daha üzerinde bir bedelle bile satmayı aklından geçirmiyor.

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Manchester CityChelseaMalo GustoXabi AlonsoBayern Münih
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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