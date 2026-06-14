Arsenal, Fas'ın yeni yıldızı Ayyoub Bouaddi için 70 milyon euro ödemeye hazır

Londra ekibi Arsenal, kadrosunu güçlendirmek ve gelecek için sağlam bir temel oluşturmak amacıyla transfer piyasasında harekete geçti. Mikel Arteta yönetimindeki "Topçular", dünya futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olan, Fas Milli Takımı ve Lille orta sahası Ayyoub Bouaddi için ciddi bir yarışa girdi. 18 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya Kupası'ndaki göz dolduran performansı, Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Goal.com'un haberine göre, Arsenal yönetimi Lille kulübüyle temasa geçti. Faslı yeteneğin Brezilya karşısındaki kendinden emin oyunu, transfer değerinin hızla yükselmesine neden oldu. Sky Sports Switzerland'ın bilgilerine göre, Londra kulübünün scoutları Bouaddi'yi geçen yılın ocak ayından beri takip ediyor ve oyuncunun çevresiyle düzenli iletişim halinde.

Mikel Arteta'nın özel planı

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, genç orta sahanın teknik becerilerini ve sahanın merkezindeki çok yönlü oyununu takdir ediyor. Kulüp temsilcileri, Bouaddi ve menajerlerine, Londra'ya transfer olması durumunda doğrudan ilk 11'in önemli bir parçası olacağı sözünü verdi. Düzenli forma garantisi faktörünün, futbolcunun nihai kararında etkili olması bekleniyor.

Görüşmeler olumlu ilerlese de, finansal detaylar transferin önünde engel teşkil edebilir. Lille, en değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Fransız kulübü, Ayyoub Bouaddi için 70 milyon euro (yaklaşık 60,4 milyon sterlin) bonservis bedeli talep ediyor. 18 yaşındaki bir oyuncu için bu rakam yüksek görünse de, potansiyelinin bu maliyeti karşılayacağı ifade ediliyor.

Dünya Kupası'ndaki başarılar

Fas Milli Takımı'nın Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası performansı, Bouaddi'nin itibarını daha da artırdı. Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, sahanın merkezinde dünyanın en tecrübeli orta sahalarına karşı direnç gösterdi. Uzmanlar, topa hakimiyeti ve oyun zekası konusundaki başarısına vurgu yapıyor.

Lille yönetimi, Dünya Kupası devam ederken aceleci bir karar almak istemiyor. Çünkü oyuncunun başarılı performansı sürerse değeri daha da artabilir. Arsenal ise diğer rakipler, özellikle İngiltere Premier Lig'in diğer devleri devreye girmeden anlaşmayı bitirmek istiyor. Taraflar arasındaki bir sonraki görüşmenin turnuva sonrasında yapılması planlanıyor.