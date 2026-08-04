Marcus Rashford transferi: Fenerbahçe İngiliz futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor

İngiltere Millî Takımı ve Manchester United'ın forveti Marcus Rashford, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Goal.com ve The Sun'ın aktardığı haberlere göre, Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük bir bütçe ayırmaya hazır. Bu transfer ihtimalinin yaz transfer döneminin en ses getiren gelişmelerinden biri olması bekleniyor. Haberi Goal.com bildirdi .

Bilindiği üzere Marcus Rashford, geçen sezonu İspanyol kulübü Barcelona'da kiralık olarak geçirdi. Katalonya'daki verimli dönemi boyunca forvet oyuncusu 14 gol atmayı ve aynı sayıda asist yapmayı başardı. Buna rağmen Barcelona yönetimi, futbolcunun bonservisini tamamen satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi ve Rashford Old Trafford'a döndü.

Barcelona teknik direktörünün üzüntüsü

Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, takımın geçen sezonki liderlerinden biri hâline gelen futbolcunun ayrılığından duyduğu üzüntüyü gizlemedi. Alman teknik adam, hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Kiralık oynayan futbolcuların geleceğinde ne olacağını önceden söylemek mümkün değil — mali durumumuz bu konuda kolay değil. Ancak onunla çalışmaktan büyük mutluluk duydum; o fantastik bir futbolcu ve harika bir insan”.

Rashford da İspanya'daki döneminin sona ermesinin ardından takımın taraftarlarına ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti. Sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Kulüpteki herkese bu süreci olumlu ve unutulmaz bir deneyime dönüştürdükleri için teşekkür ederim. Her anın tadını çıkardım ve yanımda birçok özel anıyla ayrılıyorum”.

Fenerbahçe'nin büyük planları

İstanbul kulübü yönetimi, teknik direktör İsmail Kartal'ı destekleyerek Süper Lig'de Galatasaray'ın üstünlüğüne son vermeyi hedefliyor. Bu nedenle Fenerbahçe transfer piyasasında aktif hareket ederek kadrosunu güçlendirmeye başladı. Marcus Rashford, kulübün oluşturduğu kısa listedeki üç ana hedeften biri.

Türkiye devi, futbolcunun temsilcileriyle şimdiden resmî temas kurdu. Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer futbolcular arasında Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Ismaïla Sarr ve Milan'ın yıldızı Rafael Leão da bulunuyor. Ancak Marcus Rashford için verilen mücadele, İstanbul kulübünün transfer piyasasındaki kararlılığını ortaya koyuyor.