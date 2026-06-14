Perez, Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele'yi Real Madrid'e getirmek istiyor

·88·Spor
Perez, Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele'yi Real Madrid'e getirmek istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun sona ermesi ve kupayı Fransa'nın PSG kulübünün kazanmasının ardından, Avrupa'da yaz transfer dönemi büyük yankı uyandıran gelişmelerle başladı. Transfer piyasasının merkezinde bir kez daha Real Madrid yer aldı. Saygın dış basında çıkan haberlere göre, 'Kraliyet Kulübü', Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu ve Paris devinin forveti Ousmane Dembele'yi kadrosuna katma imkanlarını ciddi şekilde değerlendiriyor.

Türkiye'nin ünlü ve güvenilir yayın organı TRT Spor'un paylaştığı özel bilgilere göre, Madrid ekibi bu transferle yaz döneminin en büyük hamlesini yapmayı planlıyor.

Florentino Perez'in başkanlık zaferi ve hücumdaki ana hedef

Başkanlık koltuğuna yeniden seçilmeyi başaran mevcut başkan Florentino Perez, seçim zaferini bu yaz parlak ve ses getirecek bir transferle taçlandırmayı hedefliyor. Real Madrid yetkilileri, takımın hücum hattını daha korkutucu bir görünüme kavuşturmak için bir dizi adayı titizlikle inceledi. Sonuç olarak, Paris ekibinde harika bir sezon geçiren Ousmane Dembele, Madrid devi için transfer piyasasındaki en önemli ve öncelikli seçeneklerden biri haline geldi.

Bu büyük transferi finansal olarak desteklemek ve takımda yabancı oyuncular için kontenjan (yabancı sınırı) açmak amacıyla Real Madrid yönetimi beklenmedik bir fedakarlığa da hazır. Edinilen bilgilere göre, Madrid ekibi Fransız yıldızı satın almak için orta saha oyuncusu Brahim Diaz'ı satış listesine koymayı planlıyor. Kulüp bu yolla ek gelir elde etmeyi hedefliyor.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Ousmane Dembele'nin PSG'deki durumu, çarpıcı istatistikleri ve Real Madrid'in hücum hattına dair planları hakkında yakından bilgi sahibi olabilirsiniz:

Transfer hedefindeki yıldız

Oyuncunun güncel statüsü

PSG ile mevcut sözleşmesi

Geçen sezonki genel performans

Transfer için finansal kaynak

Alternatif başarısız seçenek (Önceki girişim)

Ousmane Dembele


(Fransız forvet)

Ballon d'Or


ödülünün sahibi

2028 yazına


kadar geçerli

37 maç,


19 gol ve 10 asist

Brahim Diaz'ın


başka kulübe satışı

Julian Alvarez


(Atletico Madrid)

Ballon d'Or kralı Madrid'e mi gidiyor?

Belirtmek gerekir ki, Ousmane Dembele'nin Paris kulübüyle olan mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor ve Nasser Al-Khelaifi'nin onu kolayca bırakmayacağı kesin. Ancak Real Madrid'in cazip teklifi ve Florentino Perez'in transfer politikası her türlü sözleşmeyi bozabilecek güçte. Dembele için sona eren sezon kariyerinin zirvesi oldu; PSG formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı, tam 19 gol attı ve 10 asist yaptı. En önemlisi, forvet oyuncusu şu anda gezegenin en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or'un sahibi konumunda.

Daha önce spor medyasında, Real Madrid'in bir diğer Madrid kulübü Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'i transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu ancak bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı haberleri yer almıştı. Şimdi ise 'Kraliyet Kulübü' tüm dikkatini Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele'ye çevirmiş durumda.

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Ousmane DembéléReal MadridFlorentino PérezParis Saint-GermainBrahim Díaz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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