Bayern Münih, Michael Olise ile sözleşme uzatmak istiyor

Bayern Münih, takımın kanat oyuncusu Michael Olise'nin geleceği hakkındaki çeşitli spekülasyonlara son vermeyi hedefliyor. Son haftalarda, başta PSG olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübünün oyuncuyla ilgilendiğine dair haberler yayılmıştı.

L'Équipe gazetesine dayanan Bayern & Germany sayfasının haberine göre, Bayern Münih 24 yaşındaki futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor. Münih ekibi, Olise ile olan iş birliğini 2031 yılına kadar uzatmayı amaçlıyor.

Yeni anlaşma kapsamında futbolcunun maaşının önemli ölçüde artırılması bekleniyor. Kaynaklara göre, Olise'nin yıllık geliri neredeyse iki katına çıkabilir. Taraflar anlaşmaya varırsa, Fransız kanat oyuncusu Bayern Münih'in en çok kazanan futbolcularından biri olacak.

Şu anda Michael Olise'nin mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Medyada yer alan bilgilere göre, futbolcu şu anda yıllık yaklaşık 16-17 milyon avro civarında bir maaş alıyor.

2025/26 sezonu Olise için oldukça başarılı geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan oyuncu, 22 gol atıp 31 asist yaptı. Bu istatistikler onu Bayern Münih hücum hattının en önemli oyuncularından biri haline getirdi.

Transfermarkt portalı, Michael Olise'nin piyasa değerini 150 milyon avro olarak tahmin ediyor. Bu durum, futbolcunun Avrupa futbol pazarındaki itibarının giderek arttığını gösteriyor.

Bayern Münih yönetimi, Olise'yi takımın gelecekteki ana yıldızlarından biri olarak görüyor. Bu nedenle kulüp, onu elinde tutmak ve etrafında yeni bir proje inşa etmek istiyor. Görüşmeler henüz nihai aşamaya gelmemiş olsa da, Münih ekibi futbolcuyu bırakmaya niyetli değil.