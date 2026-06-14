Real Madrid, Marc Cucurella transferi için anlaşmaya vardı

·70·Spor
Real Madrid, Marc Cucurella transferi için anlaşmaya vardı

Real Madrid, Chelsea savunma oyuncusu Marc Cucurella'nın transferi konusunda önemli bir anlaşmaya vardı. Bu gelişmeyi ünlü muhabir Fabrizio Romano duyurdu.

Kaynağa göre, kulüpler ve futbolcunun kendisi arasında sözlü bir anlaşma sağlandı. Madrid ekibi, Cucurella'yı sol bek pozisyonu için ana seçeneklerden biri olarak görüyor.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, kadrosunda tam olarak bu tarzda bir oyuncu görmeyi istiyordu. Cucurella, savunmadaki aktif oyunu, kanat bindirmeleri ve yüksek yoğunluklu futboluyla dikkat çekiyor.

27 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid'e katılması bekleniyor. Transferin mali detayları henüz açıklanmadı ancak taraflar anlaşmayı son aşamaya getirdi.

Marc Cucurella, Barcelona altyapısından yetişen bir isim. Kariyeri boyunca İspanya'da Eibar ve Getafe, İngiltere'de ise Brighton ve Chelsea formalarını giydi.

Geçtiğimiz sezon Premier League'de 34 maça çıkan Cucurella, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İstikrarlı oyunu ve tecrübesi Real Madrid için büyük bir kazanç olabilir.

İlginç bir şekilde, Barcelona altyapısından yetişmesine rağmen Cucurella'nın kariyeri şimdi Real Madrid ile anılıyor. Futboldaki sürpriz gelişmelerden biri daha. Transfer resmileşirse, Madrid kulübünün yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirme adına yaptığı önemli hamlelerden biri olacak.

Real MadridMarc CucurellaChelseaFabrizio RomanoJosé Mourinho
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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