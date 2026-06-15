Nagelsmann, 7-1'lik Curaçao galibiyetinin ardından neler söyledi?

Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası grup aşaması, ilk günlerden itibaren sürpriz sonuçlara ve bol gollü maçlara sahne oldu. Turnuvanın favorilerinden biri olan Almanya Milli Takımı, dünya şampiyonasındaki yolculuğuna müthiş bir galibiyetle başladı. E Grubu'nun ilk maçında Alman panzerleri, Curaçao'yu 7-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı ve grup liderliğine oturdu.

Karşılaşmanın ardından Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, FIFA'nın resmi sitesine özel bir röportaj vererek maç hakkındaki ilk izlenimlerini ve duygularını paylaştı.

Rakibin sürpriz golü ve Almanların uyanışı

Skor her ne kadar farklı olsa da, genç ve taktiksel açıdan donanımlı teknik adam Nagelsmann, maç boyunca takımının bazı zorluklar yaşadığını gizlemedi. Rakibin beklenmedik bir şekilde skoru eşitlediği anlarda, Alman oyuncuların kendi oyun tarzlarına geri dönmeleri için biraz zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Julian Nagelsmann'ın maç hakkındaki analitik görüşleri: «Kabul etmek gerekir ki, rakip dengeyi sağladıktan sonra sahada kendi oyunumuzu bulmamız ve kontrolü ele almamız birkaç dakika sürdü. Curaçao'nun sadece sıradan bir takım olmadığını, güzel futbol oynayabildiklerini pratikte gösterdiler. Şahsen, bu gruptaki sonraki maçlarını büyük bir ilgi ve dikkatle takip edeceğim.»

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Almanya-Curaçao Dünya Kupası 2026 maçı detaylarına ve golcü oyunculara yakından göz atabilirsiniz:

Turnuva ve grup aşaması Maçın nihai resmi skoru Almanya Milli Takımı'nın puanı Nagelsmann'ın öğrencilerinden duble yapan isim Gol atarak zafere katkıda bulunan diğer yıldızlar Rakibin gruptaki bir sonraki durumu Dünya Kupası 2026, E Grubu

(1. hafta maçı) 7 : 1

(Almanya galibiyeti) 3 puan

(Grup lideri) Kai Havertz

(İki gol) • L. Nmecha, N. Schlotterbeck

• J. Musiala, Brown, D. Undav Şansları henüz tükenmedi

«Yedi gol harika bir istatistik!»

Almanya teknik direktörü, takımının hücum hattındaki pozisyonları değerlendirme becerisine ve sergilenen anlamlı oyuna yüksek not verdi. Ona göre, bu tür büyük turnuvalara psikolojik üstünlükle başlamak, gelecekteki maçlar için çok büyük bir temel oluşturuyor.

«Rakip kaleye yedi kez gol atabildiğimiz için çok mutluyum ve bu sonuç beni tatmin ediyor. Ayrıca oyuncuların sahadaki hareketleri ve sergiledikleri kombinasyon futbolu beni neredeyse tamamen memnun etti. Herhangi bir prestijli turnuvaya böyle güven verici bir galibiyetle başlamak, takım ruhunu yükseltmek için çok önemli. Temsilcilerimizin bu görevi mükemmel bir şekilde yerine getirmesinden memnunum,» diyerek sözlerini noktaladı Alman hoca. Bilgi olarak, bu maçta Kai Havertz iki gol atarken; Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Brown ve Deniz Undav birer golle farklı galibiyete katkıda bulundular.

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