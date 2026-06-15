Arman Tsarukyan, UFC'deki sansasyonel dövüşün ardından multimilyoner oldu

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasında sadece oktagon içinde değil, dışında da gerçek sansasyonlar yaşanmaya devam ediyor. UFC hafif sıklet kemerinin ana adaylarından biri olan, Ermeni asıllı ünlü dövüşçü Arman Tsarukyan, ileri görüşlülüğü sayesinde spor bahislerinde eşi benzeri görülmemiş bir kazanç elde etti. Ünlü dövüşçü Justin Gaethje'nin Ilia Topuria karşısında aldığı sürpriz galibiyete büyük bir meblağ yatırarak risk aldı. Sporcu, bu sevindirici haberi resmi Instagram hesabı üzerinden hayranlarına memnuniyetle duyurdu.

Underdog'a yatırılan bir milyon dolarlık risk

Dövüşten birkaç gün önce Tsarukyan beklenmedik bir karar aldı ve Amerikalı Justin Gaethje'nin başarısı için tam bir milyon ABD doları tutarında bahis yaptı.

Oran farkı: O dönemde bahis şirketleri Ilia Topuria'yı net favori olarak görüyor ve galibiyetine sadece 1,17 oran veriyordu. Justin Gaethje ise net bir underdog (şansı düşük görülen taraf) olarak 5,70 yüksek oranına sahipti.

Fantastik kazanç: Bay Gaethje'nin oktagondaki kahramanlığı sayesinde Tsarukyan'ın riski tamamen karşılığını verdi ve sporcunun ifadelerine göre kendisine toplamda yaklaşık 400 milyon ruble değerinde devasa bir ödeme yapıldı.

Aşağıdaki özel spor analizi tablosu aracılığıyla, ABD başkanının yıl dönümüne adanan bu tarihi müsabaka ve milyonlarca dolarlık bahis detayları hakkında yakından bilgi edinebilirsiniz:

Müsabaka ve turnuva adı Dövüş statüsü ve yeri Karşılaşma katılımcıları Bahis oranları Dövüşün sonuçlanma durumu Arman Tsarukyan'ın net kazancı UFC White House - Freedom 250

(Donald Trump'ın 80. yılına ithafen) Washington

(Merkezi şampiyonluk dövüşü) • Ilia Topuria (Favori)

• Justin Gaethje (Kazanan) • Topuria: 1,17

• Gaethje: 5,70 Dördüncü raunttan sonra Topuria sakatlık nedeniyle dövüşe devam etmeyi reddetti ~400 milyon ruble

(1 milyon dolar yatırarak)

Trump'ın yıl dönümünde dehşet verici karşılaşma

Bu tarihi şampiyonluk karşılaşması Washington'da gerçekleşti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. yaş gününe ithafen düzenlenen özel «UFC White House - Freedom 250» turnuvası kapsamında organize edildi. Dört raunt boyunca oktagonda oldukça kanlı ve şiddetli bir dövüş izlendi. Ancak dördüncü beş dakikalık bölümün ardından, karşılaşma sırasında çok ciddi ve tehlikeli bir sakatlık geçiren Ilia Topuria, sağlığını riske atmamak için dövüşe devam etmeyi reddetti ve belirleyici son raunda çıkamadı.

MMA dünyasındaki tarihi başarı hakkında kısa bilgi: Spor tarihinde dövüşçülerin meslektaşlarının dövüşüne bu denli yüksek miktarda bahis yapması ve underdog'un galibiyeti sayesinde rekor düzeyde multimilyonluk kazanç elde etmesi, nadir görülen olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en prestijli oktagonlarındaki şiddetli dövüşleri, UFC yıldızlarının hayatındaki sıcak ve beklenmedik olayları, içeriden bilgileri ve spor dünyasına dair en güvenilir haberleri Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!