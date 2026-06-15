Tunus Başantrenörü Ağır Mağlubiyet Sonrası Görevden Alındı

·5·Spor
Tunus Başantrenörü Ağır Mağlubiyet Sonrası Görevden Alındı

Kuzey Amerika sahalarında devam eden 2026 Dünya Kupası, henüz ilk günlerinde dünya futbol kamuoyunu sarsan tarihi ve sansasyonel olaylara sahne oluyor. Dünya Kupası'nın «F» grubunda yer alan Tunus milli takımı, turnuvadaki yolculuğuna oldukça başarısız ve şanssız bir başlangıç yaptı. İskandinavya temsilcisi güçlü İsveç milli takımına karşı oynanan maçta Afrikalılar 1:5'lik ağır bir mağlubiyete uğradı. Bu utanç verici sonuç, Tunus Futbol Federasyonu yönetiminin sabrını taşırdı ve hızlıca önlem alınmasına neden oldu.

Dünya Kupaları tarihinde görülmemiş bir olay

Tanınmış insider ve deneyimli uluslararası gazeteci Roman Molina'nın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre, Tunus futbol yönetimi bu mağlubiyetin ardından başantrenör Sabri Lamouchi'yi derhal görevden aldı.

Bu karar dünya futbol tarihinde köklü bir dönüm noktası oluşturdu. Zira futbol dünyasının ve Dünya Kupaları'nın uzun yıllara dayanan şanlı tarihinde, bir başantrenörün turnuvanın ilk maçından sonra görevden alındığı daha önce hiç görülmemişti. Sabri Lamouchi bu konuda bir antirekor kırarak tarihe geçti.

Tunus milli takımının gruptaki üzücü durumu ve Dünya Kupası tarihindeki en kısa süreli antrenörlük döneminin detaylarını aşağıdaki resmi spor analiz tablosundan inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve resmi aşama

1. turdaki şok sonuç

Görevden alınan teknik adam

Tarihi antirekor statüsü

Takımın şu anki grup sıralaması

2. turdaki rakip ve zorunluluk

2026 Dünya Kupası, «F» Grubu


(1. tur maçı)

İsveç — Tunus


5:1

Sabri Lamouchi


(Fransız başantrenör)

İlk maçtan sonra kovulan ilk antrenör

4. sıra


(0 puan, averaj -4)

Japonya milli takımı


(Galibiyet zorunluluğu olan maç)

Afrikalıları önlerinde Japonya'ya karşı zorlu bir sınav bekliyor

Şu anda Tunus milli takımı grup aşamasında henüz puan alamamış durumda ve korkunç averajı nedeniyle kuartette sonuncu, yani dördüncü sırada yer alıyor. Takım oyuncuları psikolojik olarak çökmüş olsa da, durumu düzeltmek için hala şansları var.

Başantrenörsüz kalan takımı, 2. tur kapsamında Asya'nın en güçlü devlerinden biri olan Japonya milli takımına karşı son derece kritik ve belirleyici bir maç bekliyor. İkinci turda Tunus temsilcilerinin sahaya sadece galibiyet için çıkmaları gerekiyor, aksi takdirde Dünya Kupası'na erken veda edecekler.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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