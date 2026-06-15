İspanya ve Kabo Verde maçının ardından Vozinya gerçek bir kahramana dönüştü

·8·Spor
İspanya ve Kabo Verde maçının ardından Vozinya gerçek bir kahramana dönüştü

İspanya ve Kabo Verde milli takımları arasındaki 2026 Dünya Kupası grup aşaması karşılaşması beklenmedik bir sonuçla sona erdi. Maç 0-0 beraberlikle tamamlandı. Ancak sahada goller atılmamış olsa da, bu maç Kabo Verde kalecisi Vozinya için gerçek bir dönüm noktası oldu.

Maç boyunca İspanya büyük bir üstünlük kurdu. Takım topa %62 oranında sahip oldu, 764 pas yaptı ve rakip kaleye 23 şut çekti. Bunların 8'i kaleyi buldu. Kabo Verde ise ağırlıklı olarak savunmada kaldı: takım 6 şut çekti ve bunlardan sadece 1'i isabetliydi.

Buna rağmen İspanyol futbolcular Kabo Verde kalesini sarsmayı başaramadı. Burada en büyük pay Vozinya'ya ait oldu. Karşılaşma boyunca birçok kritik kurtarış yaparak takımını mağlubiyetten kurtardı. Bu nedenle maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ekran görüntüsünde Vozinya'ya 9.7 puan verildiği görülüyor.

İlginç olan şu ki, İspanya maçı öncesinde Vozinya'nın sosyal medyadaki takipçi sayısı yaklaşık 50 bin civarındaydı. 90 dakikalık maçın ardından takipçi kitlesi hızla artarak 1,6 milyona ulaştı. Bu durum, futbolda tek bir maçın bir insanın tanınırlığı ve kariyeri üzerinde ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini bir kez daha gösterdi.

Kabo Verde için İspanya karşısında alınan beraberlik büyük bir başarı olarak kabul edildi. İspanya istatistiksel olarak oyunu tamamen kontrol etmiş olsa da, sahadaki en parlak figür Kabo Verde kalecisi oldu. Vozinya kurtarışları, güven veren hareketleri ve soğukkanlılığıyla sadece takımını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda futbolseverlerin dikkatini de çekti.

Bu maçtan sonra Vozinya'nın ismi daha fazla konuşulmaya başlandı. İspanya gibi güçlü bir rakibe karşı kalesini gole kapatarak Kabo Verde tarihinin unutulmaz gecelerinden birini yaşattı.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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