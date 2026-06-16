Anvar Anvarov İsviçre'deki Uluslararası Turnuvada Altın Madalya Kazandı

Özbekistan spor dünyasında yeni bir büyük ve sevindirici zafer kutlanıyor. Dünyanın en seçkin sporcularının toplandığı uluslararası arenada vatanımızın onurunu başarıyla savunan atletimiz, ülkemize büyük bir zaferle dönüyor. İsviçre'nin güzel şehri Solletuna'da düzenlenen prestijli «Folksam Grand Prix» uluslararası atletizm turnuvası sona erdi. Bu büyük organizasyonda yer alan Özbekistan milli takım üyesi Anvar Anvarov, uzun atlama branşında gerçek bir ustalık sergileyerek podyumun en üst basamağına çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Norveç ve Macaristan temsilcileri büyük farkla geride kaldı

Yetenekli sporcumuz Anvar Anvarov, tüm gücünü ve becerisini ortaya koyarak turnuva boyunca tam 8,23 metre derece kaydetti. Bu sonuç, yarışmanın en yüksek derecesi olarak kaydedildi ve sporcumuza mutlak şampiyonluğu getirdi. Özbek atlet, bu zafer atlayışıyla Avrupa'nın tanınmış isimleri olan Norveç ve Macaristan temsilcilerini büyük bir farkla geride bırakarak rakiplerine hiçbir şans tanımadı.

Aşağıdaki resmi yarışma sonuçları tablosu aracılığıyla «Folksam Grand Prix» turnuvasının erkekler uzun atlama programında ilk üçe giren galip ve ödül sahiplerinin derecelerini yakından inceleyebilirsiniz:

Sıra No Galip ve Ödül Alan Sporcular Takımı (Ülkesi) Kayıt Edilen Final Sonucu Elde Edilen Başarı (Madalya) 1. Sıra Anvar Anvarov Özbekistan 8,23 metre Altın Madalya (Şampiyon) 2. Sıra Henrik Flatnes Norveç 8,03 metre Gümüş Madalya 3. Sıra Kristofer Prist Macaristan 7,79 metre Bronz Madalya

Podyumda Özbekistan bayrağı yükseldi

Yarışmanın final protokolüne göre, 8,03 metre ile ikinci sırayı Norveçli ünlü sporcu Henrik Flatnes alırken, ilk üçü 7,79 metre ile Macar atlet Kristofer Prist tamamladı. Temsilcimiz Anvarov, onları sırasıyla 20 cm ve 44 cm geride bırakarak Özbek sporunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Podyumun en üst noktasında Özbekistan bayrağının dalgalandığı ve milli marşımızın yankılandığı anlar tüm stadyumu hayran bıraktı.

Zaferin önemi hakkında: Uzmanlar, Anvar Anvarov tarafından kaydedilen 8,23 metrelik derecenin dünya atletizm standartlarına göre oldukça yüksek bir sonuç olduğunu belirtiyor. Bu büyük başarı, sporcumuzun gelecek prestijli uluslararası turnuvalar ve Asya Oyunları öncesinde uluslararası deneyimini ve reyting puanlarını daha da güçlendirecektir.

Biz de Zamin ekibi ve birçok spor sever adına, yetenekli atletimiz Anvar Anvarov'u bu büyük zaferinden dolayı yürekten kutluyor, gelecek yarışlarda da Olimpiyat zirvelerine ulaşmasını diliyoruz!

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