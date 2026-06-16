Josko Gvardiol, City ile uzun vadeli yeni sözleşme imzaladı

·6·Spor
Josko Gvardiol, City ile uzun vadeli yeni sözleşme imzaladı

İngiltere Premier League devi ve transfer piyasasının en aktif katılımcılarından biri olan Manchester City, kadrosundaki en değerli ve yetenekli yıldızlarını tutmaya devam ediyor. "Cityliler"in savunma hattı oyuncusu ve Hırvatistan milli takımının lideri Josko Gvardiol, Manchester kulübüyle mevcut iş sözleşmesini resmen uzattı. Futbol dünyasının en prestijli insider'ı ve tanınmış gazetecisi Fabrizio Romano, bu sevindirici ve sansasyonel transfer haberini sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Etihad'da Gvardiol dönemi: Hırvat yıldız 2031'e kadar Manchester'da kalacak

Yönetim ve futbolcu arasında yürütülen başarılı müzakerelerin ardından taraflar, uzun vadeli ve parlak bir gelecek hedefleyerek yeni sözleşmeye imza attılar.

  • Sözleşme süresi: İmzalanan yeni resmi iş sözleşmesine göre, yetenekli Hırvat savunmacı 2031 yazına kadar Manchester City forması giymeye devam edecek.

  • Kulüpteki konumu: Enzo Maresca liderliğindeki Manchester City yönetimi ve teknik heyeti, Josko Gvardiol'ü sadece sıradan bir oyuncu olarak değil, takımın bugünkü ve gelecekteki en temel, temel taşlarından biri olarak görüyor.

Aşağıdaki resmi spor analiz tablosu aracılığıyla Josko Gvardiol'ün Manchester City kadrosundaki etkileyici istatistiklerini ve transfer değerini yakından inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun adı ve vatanı

Takıma katıldığı tarih

Yeni sözleşmenin bitiş tarihi

Kulüp formasıyla toplam maç sayısı

Atılan goller ve asistler

Güncel piyasa değeri

Josko Gvardiol


(Hırvatistan)

2023 yazından itibaren


(Leipzig kulübünden sonra)

2031 yazına kadar


(Uzun vadeli iş sözleşmesi)

122 maç


(Tüm turnuvalarda)

13 gol


10 asist

70 milyon euro


(Transfermarkt verilerine göre)

Milyonlarca taraftarın sevgilisi ve Transfermarkt değeri

Hatırlatalım, yetenekli savunmacı 2023 yaz transfer döneminde Etihad Stadyumu'na taşınmıştı. Bu kısa süre zarfında İngiliz takımının kadrosuna mükemmel bir şekilde uyum sağladı ve taraftarların gerçek sevgilisi haline geldi. Gvardiol, Manchester City formasıyla toplam 122 resmi maça çıktı ve savunma oyuncusu olmasına rağmen rakiplerin kalesini 13 kez havalandırdı. Ayrıca takım arkadaşlarına 10 asist yaparak çok yönlü bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dünya futbolundaki yüksek takdir:

Prestijli Transfermarkt portalının sunduğu son raporlara göre, 24 yaşındaki Hırvat savunmacının transfer piyasasındaki güncel net değeri, tıpkı 180°C sıcaklıktaki ateşli transferler gibi değerlendirilerek 70 milyon euro olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin 2031'e kadar uzatılmasının, değerini şüphesiz daha da artıracağı öngörülüyor.

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Josko GvardiolManchester CityHırvatistanFabrizio RomanoEnzo Maresca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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