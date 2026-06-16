Beyaz Saray'ın gölgesinde, Kanada ve Meksika sahalarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası, sadece milyonlarca taraftarı değil, tüm dünya spor kamuoyunu büyüleyerek giderek daha heyecanlı bir aşamaya giriyor. Yenilenmiş ve genişletilmiş devrimsel formatıyla ilk kez tam 48 seçkin milli takımın yer aldığı bu küresel turnuvada, dünya futbolunun milyar euroluk süper yıldızlarının yanı sıra, henüz geniş kitlelerce tanınmayan ancak yakın gelecekte parlaması beklenen genç yetenekler de becerilerini sergiliyor.

Birçok genç ve gelecek vadeden futbolcu için bu yılki turnuva, yeteneklerini tüm dünyaya göstermek, piyasa değerini artırmak ve Avrupa'nın en üst düzey kulüplerine kapı açmak için eşsiz bir altın fırsat. Bu nedenle, dünyanın en ünlü skautları ve önde gelen takım yöneticileri, geleceğin temelini atacak yeni yıldızları keşfetmek amacıyla Kuzey Amerika topraklarına akın ediyor.

Tom Colman'ın Listesi ve Özbek Yeteneğin Takdiri

Dünyaca ünlü ve saygın spor gazetecilerinden biri olan Tom Colman, Dünya Kupası sahalarını ziyaret etti ve henüz büyük sahnede herkes tarafından tanınmamış ancak yakında isimleri dünya basınının sayfalarından düşmeyecek olan en yetenekli 32 genç futbolcuyu özel olarak seçti. Futbolseverler için son derece sevindirici ve gurur verici olan nokta ise, bu prestijli uluslararası listede, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Özbekistan milli takımının ve Türkiye'nin ünlü Istanbul Başakşehir kulübünün ofansif orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev'in de yer almasıdır.

Tanınmış insider ve gazeteci Tom Colman'ın Fayzullayev hakkındaki makalesi: «Bugün neredeyse her ülkenin kendi futbol dünyasında 'Messi' lakabıyla yüceltilen yerel bir yeteneği vardır. Bazı durumlarda bu kozmik karşılaştırmalar genç çocuklara aşırı psikolojik baskı yükleyebilir, ancak yine de böyle ünlü bir isim etrafında her zaman büyük bir ilgi ve merak oluşur. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası biletini alan Özbekistan A Milli Takımı kadrosundaki Abbosbek Fayzullayev de şu anda bu tanımın altında yer alıyor. Ancak o, bu lakabın gölgesinde kalmayı asla istemiyor».

Aşağıdaki resmi spor ve istatistik analiz tablosu aracılığıyla, Özbek futbolunun gururu Abbosbek Fayzullayev'in uluslararası arenadaki performansını ve Türkiye ligindeki etkileyici istatistiklerini yakından inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun ismi ve yaşı Güncel resmi kulübü ve katılım tarihi Eski takımı Türkiye ligindeki verimliliği Özbekistan milli takımındaki istatistikleri Uluslararası arenadaki popüler lakabı Gelecekteki potansiyel dev kulüpler Abbosbek Fayzullayev

(22 yaşında) Istanbul Başakşehir

(2025 yazı itibarıyla) CSKA Moskova

(Rusya Premier Ligi) 4 gol ve 7 asist

(Bu sezon) 32 maç,

8 gol «Özbek Messi»

(Halk tarafından tanınan) • Galatasaray

• Fenerbahçe

«Özbek Messi» ismini tarihe yazdırmak istiyor

Hatırlatalım, hücum hattının her noktasında, hem kanatlarda hem de merkezi oyun kurucu olarak ustalıkla oynayabilen 22 yaşındaki futbolcumuz, 2025 yaz transfer döneminde Rusya'nın CSKA kulübünden Türkiye'nin Istanbul Başakşehir takımına transfer olmuştu. Kısa sürede İstanbullu ekipte yerini bulan oyuncu, Trendyol Süper Lig'de 4 gol atmayı ve 7 kez takım arkadaşlarına asist yapmayı başardı. Milli takım formasıyla ise şimdiden 32 resmi maça çıktı ve rakiplerinin ağlarını 8 kez havalandırdı.

Özbekistan ve Rusya spor basınında ona sevgiyle «Özbek Messi» denilmesi artık bir gelenek haline geldi. Yetenekli futbolcumuz, bu tanımı kendisi için büyük bir onur ve yüksek bir takdir olarak gördüğünü, ancak aynı zamanda dünya futbolunda Arjantinli efsane ile yapılan basit karşılaştırmaların ötesine geçerek kendi yolunu çizmeyi ve ismini bağımsız bir şekilde tarih sayfalarına yazdırmayı temel hedefi olarak belirlediğini vurguladı.

Eğer hemşehrimiz Başakşehir'deki ve Dünya Kupası'ndaki etkili oyunlarını bu yüksek seviyede sürdürürse, yakın gelecekte Türkiye'nin en güçlü ve milyonlarca taraftara sahip devleri olan Galatasaray veya Fenerbahçe gibi kulüplerden büyük teklifler alması kaçınılmazdır. Şu anda Abbosbek, tüm dikkatini milli takımımızla birlikte 2026 Dünya Kupası sahalarında bir keşif haline gelmeye odaklamış durumda.

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