Liverpool'un eski kalecisinden sürpriz transfer önerisi: Marcus Rashford Anfield'a mı geliyor?

·79·Spor
Liverpool'un eski kalecisinden sürpriz transfer önerisi: Marcus Rashford Anfield'a mı geliyor?

İngiltere Premier League'in ezeli rakipleri olan Liverpool ve Manchester United arasındaki oyuncu takasları her zaman büyük yankı uyandırmıştır. Bu kez Liverpool'un eski kalecisi David James, beklenmedik bir açıklama yaparak Merseyside ekibini Marcus Rashford transferini değerlendirmeye çağırdı. James'e göre, forvet oyuncusu Manchester'da formunun zirvesinden uzaklaşmış olabilir ancak potansiyeli hâlâ çok yüksek. Goal.com haberi veriyor.

Goal.com'un haberine göre David James, Marcus Rashford'un teknik becerilerini ve futbol zekasını yüksek şekilde değerlendirdi. Eski kaleci, oyuncunun hangi kanatta oynayacağının ikincil bir mesele olduğunu, asıl önemli olanın onu takıma katmak ve uygun ortamı yaratmak olduğunu vurguladı. James, Rashford'un Liverpool sisteminde eski seviyesine döneceğine yürekten inanıyor.

Rekabet ve yeni ortam meselesi

Manchester United altyapısından yetişen Rashford'un geleceği son zamanlarda Old Trafford'da sorgulanmaya başlandı. Kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, oyunundaki düşüş çeşitli transfer dedikodularını beraberinde getiriyor. James'e göre, Andoni Iraola gibi teknik adamlar (veya Liverpool'un mevcut teknik heyeti) Rashford için uygun ortamı sağlayabilir.

David James, BetVictor'a verdiği röportajda, «Eğer Liverpool yönetiminin yerinde olsaydım, Marcus Rashford'u satın alırdım. O harika bir futbolcu, saha görüşü ve yeteneği çok üst düzeyde. Barcelona gibi kulüplerdeki kariyeri boyunca (kiralık olarak) mutlu olduğunda nasıl oynayabildiğini gördük» şeklinde konuştu.

Rashford'un geleceğiyle ilgili kesin bir kararın Dünya Kupası'ndan sonra verilmesi bekleniyor. Şu an futbolcu, tüm dikkatini İngiltere Milli Takımı ile Kuzey Amerika'daki prestijli turnuvada şampiyon olmaya vermiş durumda. Manchester United'daki durumu ise belirsizliğini koruyor, zira kulüp yönetimi kadroyu yenileme üzerinde çalışıyor.

Liverpool ve Manchester United arasındaki tarihi rekabet nedeniyle oyuncuların bir kulüpten diğerine geçmesi nadir görülen bir olay olduğundan, bu transfer futbolseverler için oldukça ilgi çekici olacaktır. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Premier League tarihinin en sansasyonel anlaşmalarından biri haline gelir.

Şu ana kadar Liverpool yönetimi bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Rashford'un transfer bedeli ve maaşı herhangi bir kulüp için ciddi bir mali yük oluşturabilir. Öte yandan, Michael Carrick gibi uzmanlar, transfer gerçekleşmezse futbolcuyu kendi takımlarında görmekten memnuniyet duyacaklarını belirttiler.

LiverpoolManchester UnitedMarcus RashfordTransferPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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