Sindarov, Madaminov'un Zaferini Gerçek Bir Mucize Olarak Niteledi

Özbekistanlı büyükusta Javohir Sindarov, Taşkent'te düzenlenen prestijli UzChess Cup turnuvasında şampiyonluğa ulaşan vatandaşı Muxiddin Madaminov hakkında sıcak sözler söyledi. Sports.kz haberine göre Sindarov, Madaminov'un son yıllardaki hızlı yükselişini, çalışkanlığını ve satrançtaki kendine özgü yolunu özellikle vurguladı.

UzChess Cup turnuvası sonunda Muxiddin Madaminov, 9 maçta 5,5 puan toplayarak birinci oldu. Ek puanlar bakımından vatandaşı Shamsiddin Vohidov ve ünlü Rus büyükusta Ian Nepomniachtchi'yi geride bıraktı. Bu sonuç, Özbek satrancı için bir kez daha büyük bir başarı oldu.

Javohir Sindarov, Madaminov'un turnuvada çok güçlü bir oyun sergilediğini belirtti. Özellikle partilerin açılış aşamasında kendisini üst düzeyde gösterdiğini ekledi.

“Çok güçlü oynadı. Muxiddin'in açılış aşamasında ne kadar kuvvetli olduğu herkesçe malum. Birlikte çalışmamızın da ona yardımcı olduğunu düşünüyorum,” dedi Sindarov.

Büyükusta, görüşme sırasında Madaminov hakkında birçok kişi için ilgi çekici bir detayı da hatırlattı. Bilindiği üzere Muxiddin, satrançla nispeten geç, on yaşında ilgilenmeye başlamış. Satranç dünyasında bu yaş genellikle geç kabul edilir; çünkü birçok büyükusta çocukluktan, hatta 4-5 yaşlarından itibaren taşları eline alıp turnuvalara katılmaya başlar.

“Ancak çok ilginç bir nokta daha var: Muxiddin satranç oynamaya on yaşında başladı. Hatta öyle fotoğraflarımız var ki, ben çoktan büyükusta olmuşum, o ise benim hayranım. Ben aynı anda birkaç rakibe karşı gösteri maçı yaparken, o seyirciler arasında duruyor,” dedi Javohir Sindarov.

Bu hikaye, Madaminov'un bugünkü başarısını daha da değerli kılıyor. Çünkü satranca birçok yetenekten çok daha geç girmiş olmasına rağmen, kısa sürede büyük bir gelişim gösterdi. Çalışkanlık, disiplin ve sürekli kendini geliştirme sayesinde sadece güçlü satranççıların arasına katılmakla kalmadı, aynı zamanda prestijli bir turnuvada birinci oldu.

Sindarov bunu sıradan bir durum değil, gerçek bir mucize olarak değerlendirdi. Ona göre, satrançta genellikle 15 yaşına kadar büyükusta olamamış bir sporcu ayrı bir fenomen olarak görülmez. Ancak Madaminov bu kalıbı kırarak yeteneğini çalışarak ortaya çıkarmış.

“Bu gerçek bir mucize. Muxiddin satranca on yaşında girdi. Normal şartlarda, eğer on beş yaşına kadar büyükusta olmazsanız, ayrı bir yetenek olarak görülmezsiniz. Ama o çok çalıştı, kabiliyetini açığa çıkardı ve beni hala şaşırtmaya devam ediyor,” dedi.

Javohir Sindarov, Madaminov'un gerçek potansiyelinin henüz birçok kişi tarafından tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Ona göre Muxiddin'in çok daha büyük başarılara imza atma potansiyeli var.

Sindarov, “İnsanlar onun ne kadar güçlü olduğunu hala tam olarak kavrayamadılar,” diye ekledi.

Madaminov'un UzChess Cup'taki zaferi, Özbek satrancındaki sağlıklı rekabeti, yeni neslin güçlendiğini ve ülkedeki satranç okulunun giderek sağlamlaştığını bir kez daha gösterdi. Turnuvada Shamsiddin Vohidov ve Ian Nepomniachtchi gibi güçlü rakipleri geride bırakmak kolay bir iş değil. Bu sonuç, Muxiddin'in sadece iyi hazırlandığını değil, aynı zamanda kritik anlarda psikolojik baskıyı da yenebildiğini gösteriyor.

Satrançta birkaç hamle sonrasını görebilmek, durumu doğru değerlendirmek ve rakibin planını bozmak önemlidir. Madaminov tam olarak bu noktalarda kendini kanıtladı. Özellikle açılıştaki hazırlığı ve oyun boyunca sergilediği kararlılık, zaferinde önemli bir faktör oldu.

Özbekistan satrancı son yıllarda uluslararası arenada ciddi bir güç haline geldi. Javohir Sindarov, Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov ve diğer genç büyükustaların yanı sıra Muxiddin Madaminov'un da yüksek sonuçlar alması taraftarları mutlu ediyor.

En önemlisi, Madaminov'un hikayesi birçok genç için büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Satranca erken çocuklukta değil, nispeten geç başlamış olsa da, durmaksızın çalışarak büyük sahneye çıktı. Bu da herhangi bir alanda başarı için sadece başlangıç zamanının değil, iradenin, emeğin ve inancın da belirleyici olduğunu gösteriyor.

UzChess Cup'taki zafer, Muxiddin Madaminov'un kariyerinde yeni bir aşama olabilir. Sindarov'un dediği gibi, gerçek gücü henüz birçok kişi tarafından tam olarak hissedilmedi. Eğer bu hızla gelişmeye devam ederse, Özbek satrancı bir büyük yıldız daha kazanabilir.