Şu günlerde Kuzey Amerika sahalarında oynanan 2026 Dünya Kupası maçları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi ve heyecanla takip ediliyor. Tanınmış ve saygın spor analizleri yapan TransferRoom uluslararası platformu, bu dünya şampiyonasında yer alan en çevik ve en yüksek hıza sahip futbolcuların güncellenmiş sıralamasını resmen açıkladı. Özbek taraftarlar için en sevindirici olan nokta ise, ülkemizin gururu olan genç yıldızımızın bu uluslararası listede dünyanın en ünlü ve korkutucu süper forvetleriyle birlikte üst sıralarda yer almasıdır.

Hız rekorları: Anthony Gordon lider, Abduqodir Husanov ise dördüncü sırada!

Analizlere göre, açıklanan bu sıralamada İngiltere milli takımı ve Katalonya'nın Barcelona kulübünün hücum kanat oyuncusu Anthony Gordon mutlak lider konumunda. 25 yaşındaki İngiliz yıldız, sahada saatte 36,7 kilometre hıza ulaşarak turnuvanın "en hızlı futbolcusu" unvanını kazandı. İkinci sırayı ise Asya kıtası temsilcisi, Irak milli takımı orta saha oyuncusu Ahmad Qasim saatte 36,0 kilometrelik değerle aldı. İlk üçü, Norveç milli takımı ve Manchester City kulübünün gol makinesi Erling Haaland (35,6 km/saat) tamamladı.

Bizi en çok heyecanlandıran haber ise dördüncü sırada ortaya çıktı. Özbekistan milli takımı ve İngiltere'nin dev kulübü Manchester City'nin savunmacısı, vatandaşımız Abduqodir Husanov saatte 35,5 kilometre inanılmaz bir hız sergileyerek dördüncü sırayı elde etti. Sevindirici olan şu ki, Abduqodir hızıyla ünlü Fransız yıldız Kylian Mbappe ve Portekizli Pedro Neto gibi forvetlerle aynı sonucu kaydederek onlardan daha üst bir sıraya yerleşti.

Aşağıdaki resmi istatistik analiz tablosu aracılığıyla, 2026 Dünya Kupası turnuvasında saatte en yüksek hıza ulaşan ilk 10 en hızlı ve çevik futbolcunun listesini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Sıra Futbolcunun Adı-Soyadı ve Milli Takımı Resmi Kulübü Kaydedilen Maksimum Hız (km/saat) 1 Anthony Gordon (İngiltere) Barcelona 36,7 km/saat 2 Ahmad Qasim (Irak) Al-Wajba 36,0 km/saat 3 Erling Haaland (Norveç) Manchester City 35,6 km/saat 4 Abduqodir Husanov (Özbekistan) Manchester City 35,5 km/saat 5 Matias Fernandes-Pardo (Belçika) Lille 35,5 km/saat 6 Kylian Mbappe (Fransa) Real Madrid 35,5 km/saat 7 Pedro Neto (Portekiz) Chelsea 35,5 km/saat 8 Olvetu Mahanya (Güney Afrika) Philadelphia 35,4 km/saat 9 Anthony Elanga (İsveç) Newcastle 35,4 km/saat 10 Jacob Shaffelburg (Kanada) Los Angeles 35,4 km/saat

Bir savunmacı için bu akıl almaz bir sonuç!

Spor uzmanlarının özellikle belirttiğine göre, normalde bu tür yüksek hız değerleri genellikle kanat oyuncuları veya forvetler tarafından kaydedilir. Ancak vatandaşımız Abduqodir Husanov'un nominal olarak bir savunmacı olmasına rağmen, dünyanın en hızlı kanat ve forvetleriyle aynı safta yer alması, fiziksel kapasitesinin ve yeteneğinin ne kadar yüksek olduğunun bir kanıtıdır. Bu hızı, milli takımımızın savunma hattının sağlamlığını sağlamada büyük bir avantaj sunmaktadır.

Taraftarlar arasındaki yankılar: Abduqodir Husanov'un Manchester City formasıyla ve uluslararası arenada sergilediği etkili oyunlar, işte bu tür resmi rakamlarla da kanıtlanıyor. Savunmamızın kalesi olan bu gence 2026 Dünya Kupası mücadelelerinde yeni zaferler dileriz!

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