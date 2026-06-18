Dünya Kupası: Portekiz, Sürpriz Rakibi Kongo DR ile Berabere Kaldı

·34·Spor
Dünya Kupası: Portekiz, Sürpriz Rakibi Kongo DR ile Berabere Kaldı

Futbol Dünya Kupası grup aşamasında beklenmedik bir sonuç alındı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Portekiz milli takımı, Kongo DR karşısında galibiyeti kaçırarak 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Roberto Martinez'in öğrencileri maç boyunca üstünlük kursalar da, rakibin disiplinli savunmasını aşmakta ve fırsatları değerlendirmekte zorlandılar. Goal.com haberine göre .

Karşılaşma Portekizliler için oldukça şanslı başladı. Maçın henüz 6. dakikasında Pedro Neto'nun gönderdiği isabetli pası Joao Neves kafa vuruşuyla ağlara göndererek skoru açtı. Genç orta saha oyuncusunun milli takım formasıyla attığı dördüncü gol oldu. Ancak erken gelen golden sonra Portekiz oyun hızını düşürdü ve sahada anlaşılmaz bir rehavete kapıldı.

Cristiano Ronaldo ve Verimsiz Hücumlar

Takım kaptanı Cristiano Ronaldo, bu maçta en iyi performanslarından birini sergileyemedi. 41 yaşındaki forvet, birkaç kez uygun fırsatlar yakalamasına rağmen bunları gole çeviremedi. Özellikle yedek kulübesinden gelen Francisco Conceicao tarafından yaratılan pozisyonlarda deneyimli golcünün bitiriciliği yetersiz kaldı. Goal.com'un haberine göre Ronaldo sahada gergin göründü ve takım oyununa adapte olamadı.

Kongo DR milli takımı ise ilk yarının son dakikalarında dengeyi kurmayı başardı. Arthur Masuaku'nun pasını alan Yoane Wissa, rakip savunmacıların boş bıraktığı alanda topu ağlara gönderdi. Bu gol Afrikalılara büyük bir güven verdi ve ikinci yarıda da tehlikeli kontra ataklar organize ettiler. Hatta bir pozisyonda Cedric Bakambu, Portekiz kalesinin direğini bularak favori takımı şoka uğratmaya çok yaklaştı.

Portekiz kadrosunda Bernardo Silva da beklenen performansı sergileyemedi. Orta saha oyuncusu, oyunu yönetmede ve hücumları organize etmede birçok hata yaptı. Joao Cancelo tarafından atılan şık gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi. Maç sonuna kadar Roberto Martinez'in ekibi baskıyı artırsa da skor değişmedi.

Bu beraberlik, Portekiz için gruptan çıkma meselesini biraz zorlaştırabilir. Milli takımdaki yıldızların ve deneyimli oyuncuların bu düşük performansı, uzmanlar ve taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Kongo DR ise 1974'ten beri ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk puanını alarak gerçek bir kahramanlık sergiledi.

PortekizCristiano RonaldoDünya KupasıFutbolKongo DR
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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