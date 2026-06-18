Ruben Amorim, Sporting Yıldızlarını Milan'a Getirmek İstiyor

İtalyan kulübü Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, kadroyu güçlendirme konusundaki ilk ciddi planlarını açıkladı. Portekizli uzman, eski takımı Sporting'de parlayan iki lider futbolcuyu San Siro'ya getirmeyi hedefliyor. Bu transferlerin sadece Milan için değil, İngiltere Premier League devlerinin planları üzerinde de ciddi bir etki yaratması bekleniyor. Goal.com haberine göre.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Amorim'in ana hedefleri orta saha Morten Hjulmand ve kanat oyuncusu Francisco Trincao. Teknik direktör, Lizbon'da kendi yönetiminde yüksek performans sergileyen bu futbolcularla Milan'da da iş birliğine devam etmek istiyor. Bu adım Milan yönetimi tarafından tam destek görüyor.

Manchester Kulüpleri ile Rekabet

Morten Hjulmand mücadelesinde Milan ciddi rakiplerle karşı karşıya. 26 yaşındaki Danimarkalı ön libero, uzun süredir Manchester City ve Manchester United gözlemcilerinin takibindeydi. İngiltere şampiyonları onu kadroyu gençleştirmek için ideal bir aday olarak görüyordu, ancak Amorim'in şahsen bu transfere müdahale etmesi durumu değiştirebilir.

Sporting yönetimi başlangıçta Hjulmand için 80 milyon Euro bonservis bedeli talep etmiş olsa da, son bilgilere göre Portekizliler müzakerelere hazır. Şu anda futbolcunun değeri 40-50 milyon Euro civarında tahmin ediliyor. Bu durum Milan için finansal açıdan daha uygun şartlar yaratarak transfer ihtimalini artırıyor.

İkinci hedef olan Francisco Trincao ise hücum hattının her noktasında oynayabilme yeteneğiyle Amorim'in beğenisini kazandı. Teknik direktör, onu modern, dinamik ve agresif bir futbol inşa etmede önemli bir parça olarak görüyor. Milan yönetimi de tam olarak böyle bir oyun tarzını uygulamayı hedefliyor.

Kulüp Sahiplerinin Güveni

Milan sahibi Gerry Cardinale, Ruben Amorim'in atanmasını kulübün uzun vadeli stratejisiyle ilişkilendirdi. Cardinale'ye göre Portekizli uzman, Avrupa'nın yeni nesil teknik direktörleri arasında en yenilikçi ve tutkulu olanlardan biri. Cardinale, teknik direktöre gerekli tüm kaynakları sağlamayı taahhüt etti.

Bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda Milan'ın gelecek sezon sadece Serie A'da değil, aynı zamanda UEFA Champions League'de de favoriler arasına dönmesi bekleniyor. Goal.com, Amorim'in transfer piyasasındaki hareketliliğinin Milan'ın yeni bir döneme girdiğinin kanıtı olduğunu vurguluyor.