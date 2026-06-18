Jude Bellingham saha dışında da örnek: Caroline Weir ile vedalaştı

Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sadece sahadaki yetenekleriyle değil, insani değerleriyle de taraftarların ve meslektaşlarının saygısını kazanmaya devam ediyor. İngiliz yıldız, kulüpten ayrılan kadın takımı efsanesi Caroline Weir'a beklenmedik ve etkileyici bir hediye göndererek asaletini bir kez daha kanıtladı. Goal.com haberine göre.

İskoçya milli takım oyuncusu Caroline Weir, Madrid'de geçirdiği dört yıllık başarılı kariyerinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle takımla vedalaştı. Goal.com'un haberine göre Bellingham, bu ayrılığı görmezden gelmeyerek futbolcuya imzalı forması ve samimi dilekler içeren bir mektup gönderdi.

Bellingham mektubunda şöyle yazıyor: "Caroline, seninle tanıştığıma memnun oldum. Bir sonraki adımında sana sadece başarılar dilerim. Sonsuz sevgi ve saygılarımla!". Bu küçük ama anlamlı jest, sosyal medyada ve futbol camiasında büyük ilgi uyandırdı.

Madrid efsanesinin itirafı

30 yaşındaki Caroline Weir, bu hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sözlerine göre, Jude ile kulüp tesislerinde sık sık sohbet ediyorlardı. "Jude ile birkaç kez konuştuk, kulüp ve Madrid hayatı hakkında her zaman güzel sohbetler ederdik. Böyle bir mektup yazması —ki ben sadece imzalı formaya bile sevinirdim— onun ne kadar asil bir insan olduğunu gösteriyor", dedi futbolcu Guardian'a verdiği röportajda.

Weir, Real Madrid kadın takımı tarihinde silinmez bir iz bıraktı. "Kraliyet Kulübü" formasıyla 125 maça çıkarak 63 gol attı ve 40 asist yaptı. Bu istatistiklerle kulüp tarihinin en iyi golcülerinden biri oldu. Takımla birlikte İspanya şampiyonluğunu kazanamamış olsa da (dört sezon boyunca Barcelona'nın ardından ikinci sırada kaldılar), kişisel istatistikleri hayranlık uyandırıcı düzeyde yüksek.

Yeni meydan okuma: Lyon yolu

Caroline Weir artık kariyerine Fransa'nın Lyon kulübünde devam edecek. Sekiz kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bu takımla üç yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcu, kariyerinde yeni bir aşamaya geçmek ve prestijli kupalar için mücadele etmek istediğini belirtti.

"Kariyerimin bu aşamasında, en güçlü futbolcularla birlikte oynamak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Lyon, tam olarak böyle bir fırsat sunabilen bir kulüp", diye ekledi Weir. Madrid'den ayrılışı takım için büyük bir kayıp olsa da, Bellingham gibi yıldızların ilgisi, kulüp içindeki birlikteliğin ve karşılıklı saygının yüksek düzeyde olduğunun bir göstergesi.