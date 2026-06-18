Igor Sergeyev Kolombiya Mağlubiyeti Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Kuzey Amerika sahalarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadeleleri milyonlarca vatandaşımızın odak noktasında. K Grubu'nun 1. turu kapsamında Özbekistan Milli Takımı, Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Kolombiya ile karşı karşıya geldi ve 1-3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu tarihi başlangıç maçında şans yanımızda olmasa da, futbolcularımız son ana kadar onurlu bir direnç gösterdiler. Karşılaşmanın ardından, milli takımımızın deneyimli forveti Igor Sergeyev, maç izlenimleri ve kaçırılan fırsatlar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Deneyimli forvetimizin düşüncelerini ve K Grubu'ndaki 1. tur sonrası resmi durumu aşağıdaki analiz tablosundan detaylıca inceleyebilirsiniz:

Futbolcu ve sahada kaldığı süre Mağlubiyetle sonuçlanan maç hakkındaki dürüst görüşler 1. tur sonrası K Grubu puan durumu • Igor Sergeyev

(90. dakikada Eldor Shomurodov'un yerine oyuna girdi) • En azından bir beraberlik alma şansı vardı.

• Kendi hatalarımız nedeniyle talihsiz goller yedik.

• İleriye bakmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. • 1. Kolombiya — 3 puan

• 2. Portekiz — 1 puan

• 3. Kongo DC — 1 puan

• 4. Özbekistan — 0 puan

«En azından beraberlik için şansımız vardı»

Maçın normal süresinin bitimine yakın, 90. dakikada milli takım kaptanı Eldor Shomurodov'un yerine oyuna giren Igor Sergeyev, maç sonrası gazetecilere verdiği röportajda şunları söyledi:

«İtiraf etmeliyim ki, bu sonuç hepimizi çok üzdü. Kolombiya, uluslararası arenada gerçekten büyük tecrübesi olan çok güçlü bir takım. Buna rağmen, bugünkü maçta en azından beraberliği korumak ve puan almak için yeterli fırsatımız vardı. Maalesef, kendi hatalarımız sonucunda kalemizde talihsiz ve beklenmedik goller gördük. Belki de bunun sebebi böyle prestijli bir turnuvadaki uluslararası tecrübe eksikliğidir, dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Ancak genel anlamda bakıldığında, rakibe karşı çok onurlu bir mücadele verdik. İlk maçımızın biraz şanssız geçtiğini söyleyebilirim. Artık sadece ileriye bakacağız ve antrenmanlarda daha sıkı çalışmaya devam edeceğiz».

K Grubu'ndaki durum ve önümüzdeki iki sınav

İlk tur maçlarının ardından gruptaki durum biraz karmaşıklaştı. Henüz puan alamayan Özbekistan Milli Takımı, averaj nedeniyle dördüncü sırada yer alıyor. Grupta 3 puan toplayan Kolombiya net lider konumundayken, ilk turda berabere kalan Portekiz ve Kongo DC milli takımlarının hanesinde birer puan bulunuyor.

Ancak sevindirici olan şu ki, temsilcilerimizin durumu düzeltmek ve play-off biletini almak için hala iki şansı daha var. Dünya Kupası 2026 grup aşaması kapsamında, Fabio Cannavaro yönetimindeki «Beyaz Kurtlar» sıradaki maçlarını şu takvimle oynayacaklar:

23 Haziran'da dünya devlerinden biri olan Portekiz Milli Takımı ile kritik bir ölüm kalım maçı; 28 Haziran'da ise gruptaki son rakip olan Kongo DC Milli Takımı ile belirleyici bir karşılaşma oynayacaklar.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu: Igor Sergeyev'in samimi sözlerinde gerçekler gizli; gençlerimiz Kolombiya gibi güçlü bir takıma karşı korkmadan, mertçe bir futbol oynadılar. Hatalarımızdan doğru dersler çıkararak, Salı günü Portekiz'e karşı oynanacak maçta Fabio Cannavaro'nun öğrencilerinin gerçek güçlerini sergileyeceklerinden taraftarlarımız hiç şüphe duymuyor. Sana güveniyoruz, Özbekistan!

Dünya Kupası'nın en sıcak analizleri, milli takım futbolcularının özel açıklamaları ve Mundial günlüğü için Zamin sayfalarında bizi takip etmeye devam edin!