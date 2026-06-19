Marcus Rashford Manchester United'dan ayrılıp Barcelona'ya dönmek istiyor

·70·Spor
Marcus Rashford Manchester United'dan ayrılıp Barcelona'ya dönmek istiyor

Manchester United forveti Marcus Rashford, kariyerine İspanya Ligi'nde devam etme niyetinden vazgeçmiyor. İngiliz futbolcu, Anthony Gordon'un takıma katılmasına rağmen, temel hedefinin Barcelona'ya dönmek olduğunu düşünüyor. Bu transferin gerçekleşmesi, futbolcunun geleceği ve kulüplerin mali durumu açısından büyük önem taşıyor. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Manchester United yönetimi bu yaz transfer döneminde 28 yaşındaki forveti satmaya hazır. Rashford ise diğer kulüplerden gelen teklifleri reddederek Katalan devinden çağrı bekliyor. Futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçirmişti ve orada kendini kanıtlamak için hala fırsatları olduğuna inanıyor.

Finansal engeller ve kulüpler arası müzakereler

Şu anda transferin önündeki temel engel finansal meseleler olmaya devam ediyor. Barcelona, daha önce futbolcuyu 30 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Manchester United ise Rashford'u tekrar kiralamaya niyetli değil ve sadece kalıcı satış seçeneğini değerlendiriyor. Bu durum, mali zorluklar yaşayan Bordo-Mavililer için zorluk yaratabilir.

Spor yayınından alınan bilgilere göre Rashford, Barcelona'da kalmak için maaşını düşürmeyi bile kabul etti. Takımın teknik direktörü Hansi Flick, geçen sezon sonunda futbolcunun performansından memnun kaldığını ve onu kadroda tutmak için kulübün tüm imkanları seferber edeceğini belirtmişti. Rashford, Flick'in taktiklerine uyum sağladığını ve yedek kulübesinden gelerek bile oyuna pozitif etki yaratabildiğini kanıtladı.

Transfer döneminin sonundaki beklentiler

Şu an için Barcelona'nın öncelikli görevi bir santrafor satın almak. Ancak ondan sonra kulüp Rashford konusuna geri dönebilir. Futbolcunun kendisi ise transfer döneminin son günlerine kadar beklemeye hazır. Bu kararlılığının, her iki kulüp yönetimine baskı yapması ve müzakere sürecini hızlandırması bekleniyor.

Manchester United, Rashford'un Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından transfer değerinin artmasını umuyor. Eğer transfer penceresi kapanmaya yakın başka uygun teklifler olmazsa, İngiliz kulübünün taleplerini biraz esnetmesi muhtemel. Rashford için Barcelona, sadece profesyonel kariyerini yeniden canlandırmak değil, aynı zamanda üst düzey futboldaki yerini korumak için en uygun seçenek olmaya devam ediyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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