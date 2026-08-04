OpenAI'nin lüks influencer gezisi kamuoyunun tepkisini çekti

·45·Teknoloji
OpenAI'nin lüks influencer gezisi kamuoyunun tepkisini çekti

Yapay zekâ teknolojileri etrafındaki hararetli tartışmalar sürerken, OpenAI'nin blogerlere yönelik ilk lüks tatil gezisi internet kullanıcılarının ciddi tepkisine yol açtı. TechCrunch'ın haberine göre, hafta sonu New York eyaletinin doğasında düzenlenen ve «Summer Club» adını taşıyan etkinliğe bir grup ünlü influencer katıldı; katılımcılar çeşitli olanaklardan ve ürünleri kullanma eğitimlerinden yararlandı. Haberi Techcrunch.com haber veriyor.

Katılımcıların sosyal medyada paylaştığı estetik ve neşeli videolar çok sayıda eleştirel yorumla karşılaştı. Özellikle TikTok ve Instagram platformlarında marka gezisini haberleştiren blogerlere yönelik tepkilerde, bu kişiler «güzel bir otel odası uğruna ruhlarını satmakla» suçlandı. Kullanıcılar arasında, yapay zekâ veri merkezlerinin çevre üzerindeki etkisi hakkında videolar hazırlamalarını isteyenler de vardı. Hatta katılımcılardan biri, eleştirilerin ardından geziyle ilgili videolarından birini sildi.

Sektörde yeni pazarlama stratejisi

Analistlere göre, OpenAI gibi büyük bir teknoloji şirketinin influencerlarla çalışması beklenmedik bir durum değil. Vanity Fair, bu yılın şubat ayında şirketin Instagram'ın eski Küresel Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Charles Porch'u yaratıcı iş birliklerinden sorumlu ilk başkan yardımcısı olarak atadığını yazmıştı. Porch'un görevleri arasında yaratıcı topluluklarla iletişim kurmak ve insanların yapay zekâ araçlarıyla ilişkilerini incelemek bulunuyor.

Influencerlarla çalışan tek yapay zekâ laboratuvarının OpenAI olmadığını da belirtmek gerekir. Sarah and Kate teknoloji bülteninin haberine göre Anthropic de Claude için influencerlara yönelik bir akşam yemeği düzenledi; ayrıca Microsoft Copilot, şubat ayında blogerleri Superbowl etkinliğine davet etti. Ancak diğer şirketlerin etkinlikleri OpenAI'ninki kadar sert tepkilere ve tartışmalara yol açmadı.

Zamanlama ve çevre sorunları

Etkinlik katılımcılarından biri LinkedIn'de yaptığı yorumda, insanların teknolojiyi kullanmanın sırlarını merak etmesini beklediğini, ancak yapay zekâ karşıtı tutuma sahip bu kadar çok kişinin olacağını hayal etmediğini yazdı. «Bu konuların bu kadar tartışmalı olacağını bir saniye bile düşünmemiştim» diye itiraf etti.

Gezinin zamanlaması da kamuoyunun dikkatinden kaçmadı. OpenAI'nin Ohio eyaletinde 500 milyar dolar değerinde bir veri merkezi inşa etmek üzere sözleşme imzalamaya hazırlandığı dönemde, yapay zekâ altyapısının toplumsal ve çevresel etkisi gündemin önemli bir konusu hâline gelmişti. Doğanın içindeki lüks bir tesiste marka etkinliği düzenlenmesi ise çok sayıda kullanıcı tarafından alay ve tepkiyle karşılandı.

OpenAITeknolojiInfluencerYapay ZekâTechCrunch
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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