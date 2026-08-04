Samsung Galaxy F70 Pro tanıtıldı: 6000 mAh ve Galaxy AI

·78·Teknoloji
Samsung Galaxy F70 Pro tanıtıldı: 6000 mAh ve Galaxy AI

Samsung şirketi orta fiyat segmentine yönelik yeni Galaxy F70 Pro 5G akıllı telefonunu resmen tanıttı. Uygun fiyatla gelişmiş teknolojiler ve uzun süreli yazılım desteği sunan bu cihaz, mobil pazarda büyük ilgi uyandırıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre yeni akıllı telefon, 120 Hz yenileme hızını destekleyen yüksek kaliteli 6,7 inç Super AMOLED ekranla donatılmış. Ekran, dayanıklı Corning Gorilla Glass Victus+ koruyucu camla kaplanmış ve görüntü çözünürlüğü Full HD+ formatında.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın merkezinde, günlük görevler ve temel oyunlar için yeterli güç sağlayan Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Akıllı telefon, en yeni Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor ve One UI 8.5 arayüzünü kullanıyor.

Modelin temel özelliklerinden biri yapay zekâ yetenekleridir ve Galaxy F70 Pro 5G cihazına Galaxy AI özellikleri eklenmiştir. Bunlar arasında Circle to Search ve ses kayıtlarını yapay zekâ yardımıyla metne dönüştürme (transkripsiyon) işlevleri bulunuyor.

Kamera ve pil ömrü

Akıllı telefon, fotoğraf çekimleri için optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip 50 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla donatılmış. Ön kamera ise HDR teknolojisini destekleyen 12 megapiksel bir modülden oluşuyor.

Cihazın en güçlü yönlerinden biri pili. Pil kapasitesi 6000 mAh ve bu kapasite, kullanıcıların şarj konusunda endişelenmeden uzun süre aktif kullanım gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Akıllı telefon ayrıca çift bantlı 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth, USB Type-C, OTG ve NFC teknolojilerini destekliyor.

Üretici, bu model için oldukça uzun süreli yazılım desteği sunuyor: kullanıcılar 6 yıl boyunca Android güncellemeleri ve güvenlik yamaları alacak. Model yeşil ve siyah renklerde satışa sunulacak.

İlk alıcılar için özel indirimlerle cihazın fiyatları şöyle belirlendi:

  • 6/128 GB — 250 dolar
  • 8/128 GB — 295 dolar
  • 8/256 GB — 345 dolar

SamsungGalaxy F70 ProAndroid 16Galaxy AIAkıllı Telefonlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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