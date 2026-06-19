Premier League 2026-27 Sezonu Fikstürü Açıklandı

İngiliz futbolunda yeni bir dönem başlıyor: Premier League'in 2026-27 sezonu resmi maç takvimi açıklandı. Bu sezon sadece şampiyonluk yarışı ile değil, aynı zamanda dev kulüplerdeki ciddi teknik direktör değişiklikleriyle de futbol kamuoyunun odak noktasında yer alıyor. Mevcut şampiyon Arsenal unvanını korumaya hazırlanırken, ana rakipleri sahaya yeni teknik direktörlerin yönetiminde çıkacak. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, geçen sezon 22 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal sezonu açacak. "Gunners", ilk haftada kendi sahasında elitlere geri dönen Coventry ekibini ağırlayacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Carabao Cup finallerinde mağlup olan Londra kulübünün, bu kez tüm dikkatini yerel ligdeki hegemonyasını korumaya vermesi bekleniyor.

Devler Arasında Yeni Rekabet

Manchester United taraftarları için de müjdeli haberler var. Ruben Amorim ile yaşanan başarısız deneyimin ardından, takım efsanesi Michael Carrick yönetiminde istikrar yakalandı. Geçen sezonu ilk üçte tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi biletini alan Carrick, artık kalıcı teknik direktör olarak görev yapacak. "Kırmızı Şeytanlar", yeni sezona deplasmanda, ligin yeni ekibi Hull City ile oynayacağı maçla başlayacak.

Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi takımlarda da yeni atanan kalıcı teknik direktörlerin göreve başlaması sezona ayrı bir ihtişam katıyor. Son yıllarda İngiliz futboluna domine eden bu kulüpler, Arsenal'in tahtını ele geçirmek için ciddi transfer kampanyaları planladı. Özellikle Manchester City ve Manchester United arasındaki derbi maçları ile Arsenal ve Liverpool karşılaşmalarının puan tablosundaki sıralamayı belirleyeceği şüphesiz.

Sezonun Kritik Karşılaşmaları

Fikstüre göre taraftarları bir dizi heyecan verici mücadele bekliyor. Aşağıdaki karşılaşmalar şampiyonluk yarışında belirleyici öneme sahip olabilir:

Arsenal – Brighton (Sezonun ilk önemli sınavlarından biri);

Manchester United – Manchester City (Manchester Derbisi);

Manchester United – Tottenham (İlk dört yarışı);

Manchester United – Ipswich Town.

Özbekistanlı futbolseverler için de Premier League'in yeni sezonunun ilgi çekici geçeceği kesin. Dünyanın en güçlü ligi olarak kabul edilen bu turnuva, hızı ve beklenmedik sonuçlarıyla öne çıkıyor. Yeni teknik direktörlerin taktikleri ve yıldız futbolcuların performansı, şampiyonanın seviyesini daha da yukarı taşıyacaktır.

Sonuç olarak, 2026-27 sezonu Arsenal için konumunu sağlamlaştırma, Manchester kulüpleri ve Liverpool için ise kaybedilen tahtı geri alma sezonu olacak. Her haftanın ve her puanın altın değerinde olduğu bu maraton Ağustos ayında start alacak.