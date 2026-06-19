Moskova Spartak formasıyla üç kez Rusya şampiyonluğu yaşayan ünlü eski futbolcu ve uzman Igor Ledyakhov, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki çıkışının ardından Özbekistan milli takımının mevcut gücü ve potansiyeli hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Temsilcilerimiz ilk turda Kolombiya'ya 1-3 mağlup olsa da, Rus uzman takımın tarihi başarısını takdirle karşıladı.

Kolombiya maçı ve tarihi çıkış

Igor Ledyakhov, Dünya Kupası'nın ilk maçındaki mağlubiyete rağmen, Özbekistan milli takımının büyük saygıyı hak ettiğini belirtti.

Igor Ledyakhov'un Özbekistan'ın Dünya Kupası katılımı hakkındaki sözleri: «Özbekistan için 2026 Dünya Kupası final aşamasına yükselmek bile devasa bir başarı. Doğru, Kolombiya'ya karşı oynanan ilk maçta sahada pek güven vermediler. Ancak yine de Özbekistan'a saygı duyulmalı, çünkü tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası biletini alıp orada yer alıyorlar».

Özbekistan ve Rusya: Şu an kim daha güçlü?

Günümüzde futbol kamuoyunda en çok tartışılan «Özbekistan şu an Rusya milli takımından daha mı güçlü?» sorusuna Ledyakhov oldukça sakin ve tarafsız bir yanıt verdi:

Güç dengesi: Uzmana göre, şu anda her iki milli takımın seviyesi birbirine çok yakın.

Özbekistan'daki gelişim: Özbekistan'da futbol sistematik olarak gelişiyor, yerel futbolcular ise Avrupa'nın prestijli turnuvalarında aktif olarak yer alarak deneyim kazanıyorlar.

Rusya'nın sorunu: Rus futbolu ise şu anda uluslararası izolasyon nedeniyle gerçek seviyesinin ne durumda olduğunu tarafsız ve net bir şekilde değerlendirme imkanından yoksun kalmış durumda.

Odaktaki yıldızlar: Shomurodov ve Fayzullaev

Rus taraftarların yakından tanıdığı Özbek futbol yıldızlarından bahsederken Ledyakhov, onların seviyelerinin yüksek olduğunu kabul etti ancak Rusya'da da onlara cevap verebilecek oyuncuların olduğunu hatırlattı:

Eldor Shomurodov — Zamanında Rusya Premier Ligi'nde Rostov formasıyla başarılı bir performans sergiledi, şu an ise milli takım kaptanı olarak liderlik ediyor.

Abbosbek Fayzullaev — Moskova CSKA'daki etkileyici oyunlarıyla Rus futbolunda büyük iz bırakan bir yetenek.

«Bizde de yeterince yetenekli gençler var, ancak temel sorun şu ki, mevcut şartlarda onların uluslararası arenadaki gerçek seviyelerini göremiyoruz», diye ekledi uzman.

Sırada Portekiz ile süper maç var

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. turu kapsamında Özbekistan milli takımını, dünya futbolunun devlerinden biri olan Portekiz ile oldukça ciddi ve önemli bir mücadele bekliyor. Kolombiya maçındaki hatalardan ders çıkaran temsilcilerimiz, bir sonraki turda ilk puanlarını almak için sahaya çıkacaklar. Fabio Cannavaro ve öğrencilerine bu zorlu mücadelede başarılar dileriz!