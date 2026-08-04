DesignArena'nın yaratıcıları yapay zekâ için 7,9 milyon dolar yatırım topladı

Yapay zekâ modellerine estetik ve insani zevk kazandırmayı amaçlayan DesignArena platformunun arkasındaki Intelligence şirketi, 7,9 milyon dolarlık tohum yatırım turunu başarıyla tamamladı. Index Ventures liderliğindeki finansman turuna Conviction, A* ve Valkyrie gibi tanınmış girişim sermayesi fonları da katıldı. Bu kaynak, AI modellerinin tasarım ve görsel üretim yeteneklerini geliştirmede insan değerlendirmesinin rolünü daha da artıracak. Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'un haberine göre şirket, 2025 yılında mezun olmadan önce bir grup üniversite öğrencisi tarafından kuruldu. Başlangıçta yapay zekâ destekli bir oyun oluşturma motoru üzerinde çalışan ekip, modellerin ürettiği oyunlar işlevsel olsa da bunlarda insani ilgi ve zevk eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine kurucular, geniş ölçekli ve gerçekçi insan geri bildirimleri toplama fikrini ortaya attı. Sonuç olarak bugün dünya genelinde 5,3 milyon kişinin kullandığı DesignArena aracı doğdu.

Platformun çalışma mekanizması ve iş modeli

DesignArena, sıradan kullanıcılar için ChatGPT tarzı bir istem penceresi üzerinden çalışıyor. Burada web siteleri, görseller ve onlarca başka görsel format için özel menüler bulunuyor. Kullanıcı istemini ve stilini girdikten sonra kendisine birkaç seçenek sunuluyor; kullanıcılar sonuçları en iyiden en kötüye doğru sıralıyor. Bu yaklaşım, AI alanındaki önde gelen laboratuvarlar için kritik önem taşıyan insan değerlendirme verilerini sağlıyor.

Intelligence platformu bugün yıllık yinelenen gelirinin (ARR) 60 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Yapay zekâ şirketleri, medya üreten modellerini geliştirmek için doğru ve güvenilir kullanıcı geri bildirimlerine ihtiyaç duyuyor. Grace Li liderliğindeki ekip bu boşluğu doldurarak önde gelen laboratuvarlar için temel bir analitik köprü görevi görüyor ve karşılığında istikrarlı gelir elde ediyor.

Otomatik testler ve insani zevkin üstünlüğü

İnsan geri bildirimleri toplamak, otomatik benchmark'lara önemli bir alternatif oluşturuyor. Otomatik sistemler büyük ölçekte çalışsa da bunları manipüle etmek daha kolay. DesignArena ise kullanıcıların farklı kıtalardaki ve zaman içinde değişen zevklerini izlemeyi mümkün kılıyor. Örneğin platform, Asya'daki web tasarımlarının daha maksimalist bir üsluba eğilimli olduğunu gösteriyor.

Ancak bu alandaki tüm girişimler aynı ölçüde başarılı olmuyor. Benzer projelerden biri olan Yupp, 33 milyon dolar yatırım toplamasına rağmen faaliyete başlamasından bir yıl bile geçmeden bu yıl faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu nedenle Intelligence'ın topladığı yeni yatırımlar, şirketin pazardaki konumunu daha da güçlendirmesine ve teknolojisini ölçeklendirmesine olanak sağlayacak.