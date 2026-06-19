2026 Dünya Kupası: Messi, Rezayan ve Cornelius İlk Turun En İyileri Arasında!

·30·Spor
2026 Dünya Kupası: Messi, Rezayan ve Cornelius İlk Turun En İyileri Arasında!

Kuzey Amerika (ABD, Kanada ve Meksika) sahalarında başlayan tarihi 2026 Dünya Kupası, ilk turundan itibaren milyonlarca taraftara unutulmaz anlar yaşatıyor. Tarihte ilk kez 48 milli takımın katıldığı bu küresel futbol şöleninin 1. turunun tamamlanmasıyla birlikte, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) resmi FIFA Power Rankings sistemi üzerinden ilk turun en iyi performans gösteren oyuncularını açıkladı.

Sıralama sonuçlarına göre, sahanın her bölgesinde gerçek efsaneler ve beklenmedik kahramanlar ön plana çıktı.

Hücum Hattı: Lionel Messi Durdurulamıyor (Arjantin)

Son dünya şampiyonu Arjantin milli takımı, Mundial'a oldukça güvenli bir başlangıç yaptı. Cezayir'e karşı oynanan maçta (3:0) takım kaptanı Lionel Messi bir kez daha kalitesini kanıtladı:

  • Hat-trick: Messi, karşılaşmada üç gol atarak takımının farklı galibiyetini sağladı.

  • Büyük Etki Alanı: Sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda Arjantin'in rakip kaleye gönderdiği şutların tam %60'ını bizzat kendisi gerçekleştirdi.

Yaratıcılıkta: Ramin Rezayan Beklenmedik Lider (İran)

Hücum organizasyonları ve sahadaki yaratıcı oyun konusunda 1. turun en iyi istatistikleri, İran milli takımının oyuncusu Ramin Rezayan'a ait oldu.

  • Yeni Zelanda ile beraberlikle (2:2) sonuçlanan mücadelede Rezayan, sağ bek olarak sahaya çıktı.

  • Savunmada oynamasına rağmen, maç boyunca takım arkadaşlarına 16 isabetli pas vererek hücum organizasyonlarında turnuvanın lideri oldu.

Savunma Duvarı: Derek Cornelius'tan İnanılmaz İstatistikler (Kanada)

Savunma aksiyonları ve rakip hücumlarını bozma konusunda Kanadalı savunmacı Derek Cornelius'un bir benzeri bulunmadı. Bosna Hersek ile oynanan maçta (1:1), kendi kalesi önünde gerçek bir "aşılmaz kale" görevi gördü.

İşte 1. turdaki etkileyici kişisel istatistikleri:

Savunma Elementi

İstatistik

Top Kesme (Interceptions)

17

Top Uzaklaştırma (Clearances)

13

Şut Engelleme (Blocks)

4

Top Çalma (Tackles)

4

Hava Topu Kazanma (Aerial duels won)

8

Turnuva Hakkında Önemli Bilgi:

19 Temmuz'a kadar devam edecek olan 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonu olup, yeni format sayesinde beklenmedik takımların ve yeteneklerin kendilerini gösterme şansı oldukça yüksek. Son şampiyon Arjantin unvanını korumaya başarılı bir başlangıç yaparken, Kanada ve İran gibi takımların temsilcileri bireysel düzeyde dünya devlerinden geri kalmadıklarını kanıtlıyorlar.

Mundial'in sonraki turlarındaki ilginç istatistikleri, rekorları ve Power Rankings güncellemelerini bizimle takip etmeye devam edin!

Lionel MessiArjantinKanadaFIFARamin Rezayan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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